Укр

Зачем добавлять в котлеты сливочное масло: одна польза

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Котлеты станут более нежными и вкусными
Котлеты станут более нежными и вкусными

Сливочное масло — очень полезный продукт

У каждой хозяйки есть свои секреты по приготовлению котлет. Одни не обходятся без сахара, а кто-то доливает в фарш минеральную воду. В этот раз раскроем читателям один секретный ингредиент, который добавит котлетам не только более нежный вкус, но и полезность.

Это сливочное масло, пишет vazhnoznat.com.

Зачем добавлять в котлеты сливочное масло

Долгие годы сливочное масло было лидером среди запретов диетологов. Однако, если знать меру, сливочное масло только улучшит состояние здоровья: при регулярном употреблении этого продукта волосы станут блестящими и густыми, а кожа упругой и сияющей, а также улучшится пищеварение.

Кроме того, совсем немного этого ингредиента придает фаршу сливочный привкус, а котлеты в итоге получатся более нежными и сочными.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что добавлять в фарш, чтобы котлеты получились вкусными.

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#Сливочное масло #Котлеты
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