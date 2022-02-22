Зачем добавлять в котлеты сливочное масло: одна польза

Сливочное масло — очень полезный продукт

У каждой хозяйки есть свои секреты по приготовлению котлет. Одни не обходятся без сахара, а кто-то доливает в фарш минеральную воду. В этот раз раскроем читателям один секретный ингредиент, который добавит котлетам не только более нежный вкус, но и полезность.

Это сливочное масло, пишет vazhnoznat.com.

Зачем добавлять в котлеты сливочное масло

Долгие годы сливочное масло было лидером среди запретов диетологов. Однако, если знать меру, сливочное масло только улучшит состояние здоровья: при регулярном употреблении этого продукта волосы станут блестящими и густыми, а кожа упругой и сияющей, а также улучшится пищеварение.

Кроме того, совсем немного этого ингредиента придает фаршу сливочный привкус, а котлеты в итоге получатся более нежными и сочными.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что добавлять в фарш, чтобы котлеты получились вкусными.