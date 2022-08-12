Рецепт дуже смачного тертого пирога з маком: готуємось до Маковея (фото, відео)
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Настав ідеальний час для приготування страв з маком та медом
Наближається свято Медового Спасу, або ще як його називають у народі — Маковий Спас або Маковей. Подія кожного року відмічається 14 серпня.
Пропонуємо своїм читачам приготувати відповідну до свята страву, яка точно сподобається рідним та друзям. Про те, як приготувати тертий пиріг з маком, розповіла кулінарний блогер під ніком yout_kitchen в Інстаграмі.
Рецепт на Маковея-2022: як приготувати тертий пиріг з маком
Інгредієнти:
- 80 г вершкового масла
- 200 г борошна
- 120 г цукру
- 100 г маку
- 2 яйця
- 1 ч.л. розпушувача
- сіль
- 30 г панірувальних сухарів
Приготування:
- Зовсім трохи підтоплюємо масло, додаємо до нього цукор 80 г і сіль, перемішуємо.
- Вбиваємо 2 жовтки, перемішуємо та додаємо борошно і розпушувач, вимішуємо тісто. Формуємо з тіста кулю та ставимо в холодильник на 25 хв.
- Тим часом робимо начинку: в миску висипаємо мак, цукор 40 г, панірувальні сухарі і 2 білки, перемішуємо.
- Дістаємо тісто з холодильника, ділимо на 2 частини.
- Форму застеляємо пергаментом та одну частину тіста викладаємо по всій формі з маленькими бортиками. Зверху викладаємо начинку з маку та кінцевим шаром натираємо другу половину тіста.
- Ставимо випікатися в розігріту до 180 градусів духовку на 30-35 хв.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом тертого пирога з вишнями. Також рецептом тертого яблучного пирога поділилась український кондитер Ліза Глінська.