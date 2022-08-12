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Рецепт дуже смачного тертого пирога з маком: готуємось до Маковея (фото, відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Тертий пиріг з маком - рецепт на Маковія 14 серпня Новина оновлена 12 серпня 2022, 12:13
Тертий пиріг з маком - рецепт на Маковія 14 серпня

Настав ідеальний час для приготування страв з маком та медом

Наближається свято Медового Спасу, або ще як його називають у народі — Маковий Спас або Маковей. Подія кожного року відмічається 14 серпня.

Пропонуємо своїм читачам приготувати відповідну до свята страву, яка точно сподобається рідним та друзям. Про те, як приготувати тертий пиріг з маком, розповіла кулінарний блогер під ніком yout_kitchen в Інстаграмі.

Рецепт на Маковея-2022: як приготувати тертий пиріг з маком

Інгредієнти:

  • 80 г вершкового масла
  • 200 г борошна
  • 120 г цукру
  • 100 г маку
  • 2 яйця
  • 1 ч.л. розпушувача
  • сіль
  • 30 г панірувальних сухарів

Приготування:

  1. Зовсім трохи підтоплюємо масло, додаємо до нього цукор 80 г і сіль, перемішуємо.
  2. Вбиваємо 2 жовтки, перемішуємо та додаємо борошно і розпушувач, вимішуємо тісто. Формуємо з тіста кулю та ставимо в холодильник на 25 хв.
  3. Тим часом робимо начинку: в миску висипаємо мак, цукор 40 г, панірувальні сухарі і 2 білки, перемішуємо.
  4. Дістаємо тісто з холодильника, ділимо на 2 частини.
  5. Форму застеляємо пергаментом та одну частину тіста викладаємо по всій формі з маленькими бортиками. Зверху викладаємо начинку з маку та кінцевим шаром натираємо другу половину тіста.
  6. Ставимо випікатися в розігріту до 180 градусів духовку на 30-35 хв.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом тертого пирога з вишнями. Також рецептом тертого яблучного пирога поділилась український кондитер Ліза Глінська.

Теги:
#Мак #Рецепти #Медовий Спас #Маковей #Пироги