Рецепт дуже смачного тертого пирога з маком: готуємось до Маковея (фото, відео)

Настав ідеальний час для приготування страв з маком та медом

Наближається свято Медового Спасу, або ще як його називають у народі — Маковий Спас або Маковей. Подія кожного року відмічається 14 серпня.

Пропонуємо своїм читачам приготувати відповідну до свята страву, яка точно сподобається рідним та друзям. Про те, як приготувати тертий пиріг з маком, розповіла кулінарний блогер під ніком yout_kitchen в Інстаграмі.

Рецепт на Маковея-2022: як приготувати тертий пиріг з маком

Інгредієнти:

80 г вершкового масла

200 г борошна

120 г цукру

100 г маку

2 яйця

1 ч.л. розпушувача

сіль

30 г панірувальних сухарів

Приготування:

Зовсім трохи підтоплюємо масло, додаємо до нього цукор 80 г і сіль, перемішуємо. Вбиваємо 2 жовтки, перемішуємо та додаємо борошно і розпушувач, вимішуємо тісто. Формуємо з тіста кулю та ставимо в холодильник на 25 хв. Тим часом робимо начинку: в миску висипаємо мак, цукор 40 г, панірувальні сухарі і 2 білки, перемішуємо. Дістаємо тісто з холодильника, ділимо на 2 частини. Форму застеляємо пергаментом та одну частину тіста викладаємо по всій формі з маленькими бортиками. Зверху викладаємо начинку з маку та кінцевим шаром натираємо другу половину тіста. Ставимо випікатися в розігріту до 180 градусів духовку на 30-35 хв.

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