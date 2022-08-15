Яблук більше, ніж тіста: як швидко та легко приготувати смачний пиріг на Яблучний спас (відео)

Пиріг – чудовий варіант десерту, який можна приготувати напередодні свята

В останній місяць літа, 19 серпня, християни східного обряду відзначають важливе церковне свято – Преображення Господнє або Яблучний Спас. Багато вірян цього дня приносять кошики з дарами для освячення до храмів, один із головних продуктів – яблука. З них можна зробити смачні десерти, чи то шарлотка або пиріг.

Погодьтеся, що головна у пирозі – начинка. Тому коли яблук більше, ніж тіста, пиріг виходить смачнішим. Простим рецептом яблучного пирога поділилася фудблогерка Марія Лисиця в Instagram.

Рецепт пирога з яблуками

Складові:

Яйця – 2 шт.

Сіль – щіпка

Цукор – 50 г

Ваніль — 1/2 ч. ложки

Вершки (або молоко) – 100 мл

Вершкове масло – 25 г

Пшеничне борошно (або цільнозернове) – 80 г

Розпушувач – 1 ч. ложка

Яблука – 500 г

Лимонний сік – для поливання

Кориця, горішки – до смаку

Спосіб приготування:

Яблука помити, очистити від шкірки та зерен. Нарізати тонкими слайсами, покласти в тарілку, збризкати лимонним соком. Відразу посипати корицею. Яйця збити з сіллю, потім додати цукор і збивати все до утворення пінки. Влити вершки, додати м’яке вершкове масло і ваніль. Просіяти борошно з розпушувачем. Все змішати до однорідності. Вилити тісто в яблука і добре перемішати. Заповнити форму. Можна використовувати силіконову чи іншу. Зверху можна посипати горішками за смаком. Випікати за температури 180 градусів 40-50 хвилин. Перед подачею охолодити у формі.

Раніше "Телеграф" ділився ще одним рецептом страви, яка ідеально прикрасить стіл на Яблучний спас. За цим рецептом пиріг з яблуками готується неймовірно просто, навіть не доведеться замішувати тісто.