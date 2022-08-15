Яблук більше, ніж тіста: як швидко та легко приготувати смачний пиріг на Яблучний спас (відео)
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Пиріг – чудовий варіант десерту, який можна приготувати напередодні свята
В останній місяць літа, 19 серпня, християни східного обряду відзначають важливе церковне свято – Преображення Господнє або Яблучний Спас. Багато вірян цього дня приносять кошики з дарами для освячення до храмів, один із головних продуктів – яблука. З них можна зробити смачні десерти, чи то шарлотка або пиріг.
Погодьтеся, що головна у пирозі – начинка. Тому коли яблук більше, ніж тіста, пиріг виходить смачнішим. Простим рецептом яблучного пирога поділилася фудблогерка Марія Лисиця в Instagram.
Рецепт пирога з яблуками
Складові:
- Яйця – 2 шт.
- Сіль – щіпка
- Цукор – 50 г
- Ваніль — 1/2 ч. ложки
- Вершки (або молоко) – 100 мл
- Вершкове масло – 25 г
- Пшеничне борошно (або цільнозернове) – 80 г
- Розпушувач – 1 ч. ложка
- Яблука – 500 г
- Лимонний сік – для поливання
- Кориця, горішки – до смаку
Спосіб приготування:
- Яблука помити, очистити від шкірки та зерен. Нарізати тонкими слайсами, покласти в тарілку, збризкати лимонним соком. Відразу посипати корицею.
- Яйця збити з сіллю, потім додати цукор і збивати все до утворення пінки.
- Влити вершки, додати м’яке вершкове масло і ваніль.
- Просіяти борошно з розпушувачем. Все змішати до однорідності.
- Вилити тісто в яблука і добре перемішати.
- Заповнити форму. Можна використовувати силіконову чи іншу. Зверху можна посипати горішками за смаком.
- Випікати за температури 180 градусів 40-50 хвилин.
- Перед подачею охолодити у формі.
Раніше "Телеграф" ділився ще одним рецептом страви, яка ідеально прикрасить стіл на Яблучний спас. За цим рецептом пиріг з яблуками готується неймовірно просто, навіть не доведеться замішувати тісто.