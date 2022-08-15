Яблок больше, чем теста: как быстро и легко приготовить вкусный пирог на Яблочный спас (видео)
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Пирог – отличный вариант десерта, который можно приготовить в канун праздника
В последний месяц лета, 19 августа, христиане восточного обряда отмечают важный церковный праздник — Преображение Господне или Яблочный Спас. Многие верующие в этот день приносят корзины с дарами для освящения в храмы, один из главных продуктов – яблоки. Из них можно сделать вкусные десерты, будь то шарлотка или пирог.
Согласитесь, что главное в пироге – начинка. Поэтому когда яблок больше, чем теста, пирог получается вкуснее. Простым рецептом яблочного пирога поделилась фудблогерка Мария Лисица в Instagram.
Рецепт пирога с яблоками
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт.
- Соль – щепотка
- Сахар – 50 г
- Ваниль – 1/2 ч. ложки
- Сливки (или молоко) – 100 мл
- Сливочное масло – 25 г
- Пшеничная мука (или цельнозерновая) – 80 г
- Разрыхлитель – 1 ч. ложка
- Яблоки – 500 г
- Лимонный сок – для поливки
- Корица, орешки – по вкусу
Способ приготовления:
- Яблоки помыть, очистить от кожуры и зерен. Порезать тонкими слайсами, положить в тарелку, сбрызнуть лимонным соком. Сразу посыпать корицей.
- Яйца взбить с солью, затем добавить сахар и взбивать все до образования пенки.
- Влить сливки, добавить мягкое сливочное масло и ваниль.
- Просеять муку с разрыхлителем. Все смешать до однородности.
- Вылить тесто в яблоки и все хорошо перемешать.
- Заполнить форму. Можно использовать силиконовую или любую другую. Сверху можно посыпать орешками по вкусу.
- Выпекать при температуре 180 градусов 40-50 минут.
- Перед подачей охладить в форме.
Ранее "Телеграф" делился еще одним рецептом блюда, которое идеально украсит стол на Яблочный спас. По этому рецепту пирог с яблоками готовится невероятно просто, даже не придется замешивать тесто.