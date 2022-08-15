Яблок больше, чем теста: как быстро и легко приготовить вкусный пирог на Яблочный спас (видео)

Пирог – отличный вариант десерта, который можно приготовить в канун праздника

В последний месяц лета, 19 августа, христиане восточного обряда отмечают важный церковный праздник — Преображение Господне или Яблочный Спас. Многие верующие в этот день приносят корзины с дарами для освящения в храмы, один из главных продуктов – яблоки. Из них можно сделать вкусные десерты, будь то шарлотка или пирог.

Согласитесь, что главное в пироге – начинка. Поэтому когда яблок больше, чем теста, пирог получается вкуснее. Простым рецептом яблочного пирога поделилась фудблогерка Мария Лисица в Instagram.

Рецепт пирога с яблоками

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Соль – щепотка

Сахар – 50 г

Ваниль – 1/2 ч. ложки

Сливки (или молоко) – 100 мл

Сливочное масло – 25 г

Пшеничная мука (или цельнозерновая) – 80 г

Разрыхлитель – 1 ч. ложка

Яблоки – 500 г

Лимонный сок – для поливки

Корица, орешки – по вкусу

Способ приготовления:

Яблоки помыть, очистить от кожуры и зерен. Порезать тонкими слайсами, положить в тарелку, сбрызнуть лимонным соком. Сразу посыпать корицей. Яйца взбить с солью, затем добавить сахар и взбивать все до образования пенки. Влить сливки, добавить мягкое сливочное масло и ваниль. Просеять муку с разрыхлителем. Все смешать до однородности. Вылить тесто в яблоки и все хорошо перемешать. Заполнить форму. Можно использовать силиконовую или любую другую. Сверху можно посыпать орешками по вкусу. Выпекать при температуре 180 градусов 40-50 минут. Перед подачей охладить в форме.

Ранее "Телеграф" делился еще одним рецептом блюда, которое идеально украсит стол на Яблочный спас. По этому рецепту пирог с яблоками готовится невероятно просто, даже не придется замешивать тесто.