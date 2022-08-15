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Яблок больше, чем теста: как быстро и легко приготовить вкусный пирог на Яблочный спас (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Яблочный пирог – настоящее объедение Новость обновлена 15 августа 2022, 15:05
Яблочный пирог – настоящее объедение

Пирог – отличный вариант десерта, который можно приготовить в канун праздника

В последний месяц лета, 19 августа, христиане восточного обряда отмечают важный церковный праздник — Преображение Господне или Яблочный Спас. Многие верующие в этот день приносят корзины с дарами для освящения в храмы, один из главных продуктов – яблоки. Из них можно сделать вкусные десерты, будь то шарлотка или пирог.

Согласитесь, что главное в пироге – начинка. Поэтому когда яблок больше, чем теста, пирог получается вкуснее. Простым рецептом яблочного пирога поделилась фудблогерка Мария Лисица в Instagram.

Рецепт пирога с яблоками

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт.
  • Соль – щепотка
  • Сахар – 50 г
  • Ваниль – 1/2 ч. ложки
  • Сливки (или молоко) – 100 мл
  • Сливочное масло – 25 г
  • Пшеничная мука (или цельнозерновая) – 80 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. ложка
  • Яблоки – 500 г
  • Лимонный сок – для поливки
  • Корица, орешки – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Яблоки помыть, очистить от кожуры и зерен. Порезать тонкими слайсами, положить в тарелку, сбрызнуть лимонным соком. Сразу посыпать корицей.
  2. Яйца взбить с солью, затем добавить сахар и взбивать все до образования пенки.
  3. Влить сливки, добавить мягкое сливочное масло и ваниль.
  4. Просеять муку с разрыхлителем. Все смешать до однородности.
  5. Вылить тесто в яблоки и все хорошо перемешать.
  6. Заполнить форму. Можно использовать силиконовую или любую другую. Сверху можно посыпать орешками по вкусу.
  7. Выпекать при температуре 180 градусов 40-50 минут.
  8. Перед подачей охладить в форме.

Ранее "Телеграф" делился еще одним рецептом блюда, которое идеально украсит стол на Яблочный спас. По этому рецепту пирог с яблоками готовится невероятно просто, даже не придется замешивать тесто.

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#Рецепт #Яблоки #Яблочный Спас #Пирог