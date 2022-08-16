Райська смакота: найпростіший рецепт десерту з яблук на Яблучний спас (відео)

Десерт з печива, яблук та вершкового сиру у склянці – це дуже смачно та легко у приготуванні.

Цього місяця, 19 серпня, віряни відзначатимуть Яблучний спас і нестимуть у храми фрукти, ягоди та горіхи. З них можна зробити смачні десерти, наприклад, шарлотку або пиріг. "Телеграф" пропонує вам ознайомитись з рецептом найпростішого яблучного рецепта у склянці, яке готується буквально 5 хвилин.

Рецепт ми підглянули у кулінарному блозі "et!". Соковиті шматочки яблука з пряною ноткою кориці, чудовий крем та хрумке печиво створюють найкращий яблучний десерт у склянці, йдеться в описі до відео з приготуванням десерту.

Яблучний десерт у склянці: рецепт

Інгредієнти:

Яблука 3 шт

Вершкове масло 20 г

Цукор 2 ст. ложки

Кориця 1/2 год л

Маскарпоне 200 мл

Сирний крем 200 г

Мед 1 ст.л

Печиво

Спосіб приготування:

Яблука очистьте від шкірки, серцевини та наріжте кубиками. Покладіть у каструлю вершкове масло, цукор і корицю і трохи тушкуйте. Коли цукор розчиниться, додайте шматочки яблука. Гасити близько 5 хвилин, знову і знову помішуючи. Шматочки яблук мають бути м’якими, але тримати форму. Відкладіть яблука в миску та повністю остудіть. Змішайте маскарпоне, сирний крем і мед. Викладіть склянки шарами — спочатку покладіть у склянки 1 ложку шматочків яблука. Розламайте печиво руками та покришіть на шматочки яблук. Потім розподіліть по ньому 2 ложки крему та розрівняйте. Повторіть це ще раз. На завершення покладіть шматочки яблука і покришіть трохи печива.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом шарлотки з яблуками, яку можна приготувати напередодні Яблучного врятував. Десерт приємно здивує смаком та легкістю у приготуванні.