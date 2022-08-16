Мариновані пікантні яблука на зиму: простий рецепт

Мариновані яблука можна поєднувати з іншими овочами та фруктами

Найчастіше з яблучного врожаю на зиму готують компоти, соки чи варення. Однак багато хто несправедливо забуває про мариновані яблука, адже це дуже хороший спосіб переробки фруктів. Тим більше на носу Яблучний Спас, тому чим не привід замаринувати страву з освячених яблук.

Взимку мариновані яблучка можна поєднувати з іншими овочами та фруктами, приготованими за допомогою маринування, або подавати як самостійну закуску. Рецептом заготівлі поділились в кулінарному блозі ye.ua_gurman в Інстаграмі.

Інгредієнти:

3,5 кг яблук

4 л води

10 ст. л. цукру

2 ст. л. солі

150 мл яблучного оцту

1 ст. л. чорного перцю горошком

лавровий листок

декілька бутонів гвоздики

запашний перець горошком

зірочки бодяну

Приготування:

Спеції розфасувати у дві трилітрові банки, які попередньо пройшли стерилізацію. Потім тару повністю заповнити цілими яблуками, причому їх розмір не повинен перешкоджати проходженню через горлечко банки. Маринад: у воді змішати цукор і сіль, довести до кипіння. Потім влити оцет і дати маринаду ще раз закипіти. Залити цим розчином банки з яблуками. Поставити заготівлі в каструлю з водою і стерилізувати. Тривалість – до 20 хвилин. Потім банки закатати металевими кришками й перевернути догори дном. Вкутати ковдрою і витримати в такому стані до повного охолодження.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом шарлотки з яблуками, яку можна приготувати напередодні Яблучного Спасу. Десерт приємно здивує смаком та легкістю у приготуванні.