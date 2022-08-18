Пісний рибний суп по-іспанськи: оригінальний рецепт з креветками

Пропонуємо реалізувати на кухні цікаву ідею для любителів морепродуктів

Насичений, апетитний та ошатний рибний суп з іспанської кухні, рецепт якого пропонує вам "Телеграф", підійде і у звичайний день, і для пісного обіду. Любителі перших страв, а також гурмани, які люблять морепродукти, оцінять цей кулінарний шедевр.

Як приготувати чудовий та ароматний рибний суп по-іспанськи, розповіла блогер Антоніна (i_tosja) у Instagram. Вона не вказала точних пропорцій, але, думаємо, для кулінарів не важко підібрати інгредієнти в потрібній кількості під свій смак, настрій і уподобання. На приготування супу піде приблизно 30-40 хвилин.

Інгредієнти:

рибне філе,

кальмари,

креветки,

цибуля,

картопля,

червоний болгарський перець,

томатна паста,

оливкова олія,

лимон,

гвоздика,

перець,

сіль.

Приготування:

Дрібно наріжте цибулю і злегка обсмажте її на оливковій олії. Додайте на сковороду болгарський перець і трохи обсмажте. Потім додайте порізану великими шматочками рибу і кілька хвилин готуйте на великому вогні. Картоплю поріжте маленькими кубиками і закиньте у киплячу воду. Подрібніть кальмара та відправте його до картоплі. Додайте в суп обсмажену рибу з овочами, гвоздику, приправте томатною пастою, посоліть, поперчіть і варіть приблизно пів години. За пару хвилин до фіналу додайте в суп креветки та лимонний сік. Перед подачею посипте рибний суп подрібненою петрушкою і прикрасьте шматочком лимона.

Смачного!

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