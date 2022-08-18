Пісний рибний суп по-іспанськи: оригінальний рецепт з креветками
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Пропонуємо реалізувати на кухні цікаву ідею для любителів морепродуктів
Насичений, апетитний та ошатний рибний суп з іспанської кухні, рецепт якого пропонує вам "Телеграф", підійде і у звичайний день, і для пісного обіду. Любителі перших страв, а також гурмани, які люблять морепродукти, оцінять цей кулінарний шедевр.
Як приготувати чудовий та ароматний рибний суп по-іспанськи, розповіла блогер Антоніна (i_tosja) у Instagram. Вона не вказала точних пропорцій, але, думаємо, для кулінарів не важко підібрати інгредієнти в потрібній кількості під свій смак, настрій і уподобання. На приготування супу піде приблизно 30-40 хвилин.
Інгредієнти:
- рибне філе,
- кальмари,
- креветки,
- цибуля,
- картопля,
- червоний болгарський перець,
- томатна паста,
- оливкова олія,
- лимон,
- гвоздика,
- перець,
- сіль.
Приготування:
- Дрібно наріжте цибулю і злегка обсмажте її на оливковій олії.
- Додайте на сковороду болгарський перець і трохи обсмажте.
- Потім додайте порізану великими шматочками рибу і кілька хвилин готуйте на великому вогні.
- Картоплю поріжте маленькими кубиками і закиньте у киплячу воду.
- Подрібніть кальмара та відправте його до картоплі.
- Додайте в суп обсмажену рибу з овочами, гвоздику, приправте томатною пастою, посоліть, поперчіть і варіть приблизно пів години.
- За пару хвилин до фіналу додайте в суп креветки та лимонний сік.
- Перед подачею посипте рибний суп подрібненою петрушкою і прикрасьте шматочком лимона.
Смачного!
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