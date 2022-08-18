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Пісний рибний суп по-іспанськи: оригінальний рецепт з креветками

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Пісний рибний суп по-іспанськи — як приготувати Новина оновлена 18 серпня 2022, 10:43
Пісний рибний суп по-іспанськи — як приготувати

Пропонуємо реалізувати на кухні цікаву ідею для любителів морепродуктів

Насичений, апетитний та ошатний рибний суп з іспанської кухні, рецепт якого пропонує вам "Телеграф", підійде і у звичайний день, і для пісного обіду. Любителі перших страв, а також гурмани, які люблять морепродукти, оцінять цей кулінарний шедевр.

Як приготувати чудовий та ароматний рибний суп по-іспанськи, розповіла блогер Антоніна (i_tosja) у Instagram. Вона не вказала точних пропорцій, але, думаємо, для кулінарів не важко підібрати інгредієнти в потрібній кількості під свій смак, настрій і уподобання. На приготування супу піде приблизно 30-40 хвилин.

Інгредієнти:

  • рибне філе,
  • кальмари,
  • креветки,
  • цибуля,
  • картопля,
  • червоний болгарський перець,
  • томатна паста,
  • оливкова олія,
  • лимон,
  • гвоздика,
  • перець,
  • сіль.

Приготування:

  1. Дрібно наріжте цибулю і злегка обсмажте її на оливковій олії.
  2. Додайте на сковороду болгарський перець і трохи обсмажте.
  3. Потім додайте порізану великими шматочками рибу і кілька хвилин готуйте на великому вогні.
  4. Картоплю поріжте маленькими кубиками і закиньте у киплячу воду.
  5. Подрібніть кальмара та відправте його до картоплі.
  6. Додайте в суп обсмажену рибу з овочами, гвоздику, приправте томатною пастою, посоліть, поперчіть і варіть приблизно пів години.
  7. За пару хвилин до фіналу додайте в суп креветки та лимонний сік.
  8. Перед подачею посипте рибний суп подрібненою петрушкою і прикрасьте шматочком лимона.

Смачного!

Раніше "Телеграф" ділився рецептом запечених фаршированих човників із баклажанів, які самі пливуть до рота.

Теги:
#Риба #Рецепти #Супи