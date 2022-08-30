Апетитний рататуй зі свининою та овочами: рецепт приготування в мультиварці

Спробуйте рецепт гарної м’ясної страви прованської кухні.

Рататуй — відома овочева страва прованської кухні. Саме час готувати його влітку, у розпал свіжих улюблених овочів. Але за бажання рецепт можна підкоригувати під будь-який смак та сезон, додаючи інші овочі, які є в наявності.

"Телеграф" знайшов цікавий рецепт м’ясного рататуя зі свинячим фаршем та картоплею, який легко і просто можна приготувати у мультиварці. Виходить ситно, смачно, апетитно та гарно.

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Як приготувати рататуй у мультиварці

Інгредієнти:

400 г свинини,

2 яйця,

200 г сметани,

4 картоплини,

2 цибулини,

1 морква,

1 кабачок,

зелена цибуля,

1 ст. ложка борошна,

чорний мелений перець,

мелений коріандр,

духмяний перець горошком,

лавровий лист,

сіль за смаком.

Приготування:

М’ясо прокрутіть через м’ясорубку. Цибулю наріжте дрібними кубиками. Додайте у фарш нарізану цибулю, трохи борошна і вбийте туди яйця, щоб фарш краще тримав форму. Також додайте сіль, спеції та все ретельно перемішайте. Сформуйте невеликі котлети однакового розміру. Картоплю, моркву та кабачок наріжте кружальцями приблизно однакового розміру. У чашу мультиварки викладіть почергово продукти у вигляді ошатної гармошки: морква, картопля, кабачок, фарш — і так по колу. Зверху присипте все спеціями за смаком. Поступово залийте рататуй сметаною. Увімкніть режим тушкування та залиште на 1 годину. Перевірте готовність і, якщо залишилося багато рідини, поміняйте режим на випічку і увімкніть іще на кілька хвилин.

Смачного!

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