Апетитний рататуй зі свининою та овочами: рецепт приготування в мультиварці
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 8
Спробуйте рецепт гарної м’ясної страви прованської кухні.
Рататуй — відома овочева страва прованської кухні. Саме час готувати його влітку, у розпал свіжих улюблених овочів. Але за бажання рецепт можна підкоригувати під будь-який смак та сезон, додаючи інші овочі, які є в наявності.
"Телеграф" знайшов цікавий рецепт м’ясного рататуя зі свинячим фаршем та картоплею, який легко і просто можна приготувати у мультиварці. Виходить ситно, смачно, апетитно та гарно.
Як приготувати рататуй у мультиварці
Інгредієнти:
- 400 г свинини,
- 2 яйця,
- 200 г сметани,
- 4 картоплини,
- 2 цибулини,
- 1 морква,
- 1 кабачок,
- зелена цибуля,
- 1 ст. ложка борошна,
- чорний мелений перець,
- мелений коріандр,
- духмяний перець горошком,
- лавровий лист,
- сіль за смаком.
Приготування:
- М’ясо прокрутіть через м’ясорубку.
- Цибулю наріжте дрібними кубиками.
- Додайте у фарш нарізану цибулю, трохи борошна і вбийте туди яйця, щоб фарш краще тримав форму.
- Також додайте сіль, спеції та все ретельно перемішайте.
- Сформуйте невеликі котлети однакового розміру.
- Картоплю, моркву та кабачок наріжте кружальцями приблизно однакового розміру.
- У чашу мультиварки викладіть почергово продукти у вигляді ошатної гармошки: морква, картопля, кабачок, фарш — і так по колу.
- Зверху присипте все спеціями за смаком.
- Поступово залийте рататуй сметаною.
- Увімкніть режим тушкування та залиште на 1 годину. Перевірте готовність і, якщо залишилося багато рідини, поміняйте режим на випічку і увімкніть іще на кілька хвилин.
Смачного!
Раніше "Телеграф" ділився з вами рецептом справжніх українських вареників. А ще дізнайтеся, як приготувати смачне варене сало.