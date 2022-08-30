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Апетитний рататуй зі свининою та овочами: рецепт приготування в мультиварці

Автор
Ольга Княжевич
Дата публікації
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Рататуй – страва французької кухні Новина оновлена 30 серпня 2022, 11:13
Рататуй – страва французької кухні

Спробуйте рецепт гарної м’ясної страви прованської кухні.

Рататуй — відома овочева страва прованської кухні. Саме час готувати його влітку, у розпал свіжих улюблених овочів. Але за бажання рецепт можна підкоригувати під будь-який смак та сезон, додаючи інші овочі, які є в наявності.

"Телеграф" знайшов цікавий рецепт м’ясного рататуя зі свинячим фаршем та картоплею, який легко і просто можна приготувати у мультиварці. Виходить ситно, смачно, апетитно та гарно.

Як приготувати рататуй у мультиварці

Інгредієнти:

  • 400 г свинини,
  • 2 яйця,
  • 200 г сметани,
  • 4 картоплини,
  • 2 цибулини,
  • 1 морква,
  • 1 кабачок,
  • зелена цибуля,
  • 1 ст. ложка борошна,
  • чорний мелений перець,
  • мелений коріандр,
  • духмяний перець горошком,
  • лавровий лист,
  • сіль за смаком.

Приготування:

  1. М’ясо прокрутіть через м’ясорубку.
  2. Цибулю наріжте дрібними кубиками.
  3. Додайте у фарш нарізану цибулю, трохи борошна і вбийте туди яйця, щоб фарш краще тримав форму.
  4. Також додайте сіль, спеції та все ретельно перемішайте.
  5. Сформуйте невеликі котлети однакового розміру.
  6. Картоплю, моркву та кабачок наріжте кружальцями приблизно однакового розміру.
  7. У чашу мультиварки викладіть почергово продукти у вигляді ошатної гармошки: морква, картопля, кабачок, фарш — і так по колу.
  8. Зверху присипте все спеціями за смаком.
  9. Поступово залийте рататуй сметаною.
  10. Увімкніть режим тушкування та залиште на 1 годину. Перевірте готовність і, якщо залишилося багато рідини, поміняйте режим на випічку і увімкніть іще на кілька хвилин.

Смачного!

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#Рецепт #Рататуй