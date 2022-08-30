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Один інгредієнт зробить смак неповторним: як ідеально приготувати фарширований перець

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Фарширований перець Новина оновлена 30 серпня 2022, 14:35
Фарширований перець

Перець із сиром і м’ясом виходить соковитим та насиченим

Фарширований перець – одна з найпопулярніших страв з доступними інгредієнтами. До того ж, дуже зрозуміла в приготуванні. Щоб солодкий перець вийшов дуже смачним, важливо приділити увагу начинці. Рис має бути розсипчастим, а пікантності додасть один незвичайний продукт.

Рецептом фаршированих перців ділиться фудблогерка Валентина Саєнко (valya__saenko) в Instagram. Кулінарка рекомендує додавати до класичної страви незвичайний інгредієнт – сир. Так перці виходять ще смачнішими. Завершеною страва буде завдяки італійському соусу.

Складові:

  • Перці щільні — 4 шт.
  • Рис — 200 г
  • Фарш — 400 г
  • Цибуля — 1 шт.
  • Помідори у власному соку — 400 г
  • Чебрець — 1-2 гілочки
  • Орегано — пару щіпок
  • Часник — 3 зубчики
  • Паприка 0,5 ст. л.
  • Сіль
  • Цукор
  • Сир

Спосіб приготування:

  1. Відварити рис. Промити його до та після приготування. Рис має бути напів готовий, так він не забере на себе весь сік страви і не візьметься "камінням" у перці, а розсипатиметься. Потрібно буквально 10 хвилин.
  2. Цибулю нарізати кубиком, обсмажити кілька хвилин, додати фарш. Фарш можна будь-який, але не жирний. Розбити грудочки фаршу лопаткою, щоб він був однорідним і обсмажувати близько 10-15 хвилин. За цей час зварити соус.
  3. Томати у власному соку змішати з дрібно рубаним часником, чебрецем або орегано, додати цукор, сіль, паприку і проварити. Соус повинен бути вираженим за смаком, тому що додається в начинку.
  4. Змішати відварений рис із фаршем і додати більшу частину соусу. Перці розрізати навпіл, вичистити середину та заповнити фаршем. На дно форми, в якій запікатиметься страва, викласти залишки начинки й соусу, зверху викласти перці та щедро посипати сиром. Запікати приблизно 20 хвилин при 180 градусах.
  5. Подавати зі сметаною, зеленню і крапелькою соусу шрирача.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом найсмачнішого рататуя з овочами та м’ясом. Його можна приготувати навіть у мультиварці.

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#Рецепт #Перець #Фарширований перець