Один інгредієнт зробить смак неповторним: як ідеально приготувати фарширований перець

Перець із сиром і м’ясом виходить соковитим та насиченим

Фарширований перець – одна з найпопулярніших страв з доступними інгредієнтами. До того ж, дуже зрозуміла в приготуванні. Щоб солодкий перець вийшов дуже смачним, важливо приділити увагу начинці. Рис має бути розсипчастим, а пікантності додасть один незвичайний продукт.

Рецептом фаршированих перців ділиться фудблогерка Валентина Саєнко (valya__saenko) в Instagram. Кулінарка рекомендує додавати до класичної страви незвичайний інгредієнт – сир. Так перці виходять ще смачнішими. Завершеною страва буде завдяки італійському соусу.

Складові:

Перці щільні — 4 шт.

Рис — 200 г

Фарш — 400 г

Цибуля — 1 шт.

Помідори у власному соку — 400 г

Чебрець — 1-2 гілочки

Орегано — пару щіпок

Часник — 3 зубчики

Паприка 0,5 ст. л.

Сіль

Цукор

Сир

Спосіб приготування:

Відварити рис. Промити його до та після приготування. Рис має бути напів готовий, так він не забере на себе весь сік страви і не візьметься "камінням" у перці, а розсипатиметься. Потрібно буквально 10 хвилин. Цибулю нарізати кубиком, обсмажити кілька хвилин, додати фарш. Фарш можна будь-який, але не жирний. Розбити грудочки фаршу лопаткою, щоб він був однорідним і обсмажувати близько 10-15 хвилин. За цей час зварити соус. Томати у власному соку змішати з дрібно рубаним часником, чебрецем або орегано, додати цукор, сіль, паприку і проварити. Соус повинен бути вираженим за смаком, тому що додається в начинку. Змішати відварений рис із фаршем і додати більшу частину соусу. Перці розрізати навпіл, вичистити середину та заповнити фаршем. На дно форми, в якій запікатиметься страва, викласти залишки начинки й соусу, зверху викласти перці та щедро посипати сиром. Запікати приблизно 20 хвилин при 180 градусах. Подавати зі сметаною, зеленню і крапелькою соусу шрирача.

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