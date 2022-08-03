Як приготувати солодкий перець, щоб він був смачним та пікантним: суперлегкий рецепт (відео)

З болгарським перцем можна приготувати дуже незвичайну страву, ідеальну для обіду або вечері

Солодкий перець може стати основою для дуже смачної та вишуканої страви. Потрібно тільки знати, як правильно готувати перець, який, до речі, багато хто зараз закриває в маринаді на зиму. Так, кулінари запікають овочі в духовці: приготовані таким способом перці виходять ароматними та смачними.

Рецептом запечених у духовці перців поділився фудблогер Алекс Міль у Instagram. За словами кулінара, за цим рецептом у солодкого перцю виходить дуже оригінальний і цікавий смак. До того ж, для страви знадобляться найпростіші продукти, а для фарширування пригодиться навіть найдешевший перець.

Складові:

6-7 перців (550-600 г)

500 г курячого філе

150 г кукурудзи

220 г помідорів

3 ст. ложки сметани чи білого йогурту

60-80 г твердого сиру

пучок зелені (кріп, петрушка)

сіль, перець, паприка

Спосіб приготування:

Перець розрізаємо на половинки, очищаючи від серцевини та зерен. У велику тарілку кладемо нарізану грудку курку, нарізаний дрібним кубиком помідор, консервовану кукурудзу, нарубану зелень, сметану і спеції. Все вимішуємо в однорідну масу. Викладаємо начинку на перець. Зверху натираємо сир. Відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом незвичайної запіканки а-ля лазанья з кабачків, а також писав про те, як смачно запекти молоду картоплю в духовці.