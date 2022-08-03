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Как приготовить сладкий перец, чтобы он был вкусный и пикантный: суперлегкий рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Попробуйте запечь перец в духовке Новость обновлена 03 августа 2022, 17:10
Попробуйте запечь перец в духовке

С болгарским перцем можно приготовить очень необычное блюдо, идеальное для обеда или ужина

Сладкий перец может стать основой для очень вкусного и изысканного блюда. Нужно только знать, как правильно готовить перец, который, к слову, многие сейчас закрывают в маринаде на зиму. Так, кулинары запекают овощи в духовке: приготовленные таким способом перцы получаются ароматными и вкусными.

Рецептом запеченных в духовке перцев поделился фудблогер Алекс Миль в Instagram. По словам кулинара, по этому рецепту у сладкого перца получается очень оригинальный и интересный вкус. К тому же, для блюда понадобятся самые простые продукты, а для фаршировки сгодится даже самый дешевый перец.

Ингредиенты:

  • 6-7 перцев (550-600 г)
  • 500 г куриного филе
  • 150 г кукурузы
  • 220 г помидоров
  • 3 ст. ложки сметаны или белого йогурта
  • 60-80 г твердого сыра
  • пучок зелени (укроп, петрушка)
  • соль, перец, паприка

Способ приготовления:

  1. Перец разрезаем на половинки, очищая от сердцевины и зерен.
  2. В большую тарелку кладем нарезанную куриную грудку, нарезанный мелким кубиком помидор, консервированную кукурузу, нарубленную зелень, сметану и специи. Все вымешиваем в однородную массу.
  3. Выкладываем начинку на перец. Сверху натираем сыр.
  4. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Ранее "Телеграф" делился рецептом необычной запеканки а-ля лазанья из кабачков, а также писал о том, как вкусно запечь молодой картофель в духовке.

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#Рецепт #Болгарский перец #Сладкий перец