Как приготовить сладкий перец, чтобы он был вкусный и пикантный: суперлегкий рецепт (видео)
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С болгарским перцем можно приготовить очень необычное блюдо, идеальное для обеда или ужина
Сладкий перец может стать основой для очень вкусного и изысканного блюда. Нужно только знать, как правильно готовить перец, который, к слову, многие сейчас закрывают в маринаде на зиму. Так, кулинары запекают овощи в духовке: приготовленные таким способом перцы получаются ароматными и вкусными.
Рецептом запеченных в духовке перцев поделился фудблогер Алекс Миль в Instagram. По словам кулинара, по этому рецепту у сладкого перца получается очень оригинальный и интересный вкус. К тому же, для блюда понадобятся самые простые продукты, а для фаршировки сгодится даже самый дешевый перец.
Ингредиенты:
- 6-7 перцев (550-600 г)
- 500 г куриного филе
- 150 г кукурузы
- 220 г помидоров
- 3 ст. ложки сметаны или белого йогурта
- 60-80 г твердого сыра
- пучок зелени (укроп, петрушка)
- соль, перец, паприка
Способ приготовления:
- Перец разрезаем на половинки, очищая от сердцевины и зерен.
- В большую тарелку кладем нарезанную куриную грудку, нарезанный мелким кубиком помидор, консервированную кукурузу, нарубленную зелень, сметану и специи. Все вымешиваем в однородную массу.
- Выкладываем начинку на перец. Сверху натираем сыр.
- Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
Ранее "Телеграф" делился рецептом необычной запеканки а-ля лазанья из кабачков, а также писал о том, как вкусно запечь молодой картофель в духовке.