Кабачки "по-новому": рецепт хрустких сирних кульок у паніровці
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Ви точно будете в захваті від цього рецепту.
Кабачків мало не буває, їх завжди більше, ніж треба. Зате з них завжди можна приготувати щось смачненьке. Наприклад, кабачкові нагетси або кабачкову ікру, а також можна посмажити кабачкові млинці. Список рецептів дуже великий, але сьогодні ми хочемо поділитись з вами одним незвичайним варіантом приготування кабачків із сиром.
Як повідомляє prostoway, подібну страву можна готувати і на сковороді, і у фритюрі, і в духовці. Однак найкраще вибирати другий варіант – фритюр. Тоді кульки виходять ще хрусткішими, ніж ви могли б уявити.
Сирні кабачкові кульки в паніруванні: рецепт
Інгредієнти:
- сир Халуміс — 250 г.
- кабачки
- борошно — 3 ст.л
- сіль
- яйця
- кукурудзяні пластівці
Спосіб приготування:
- Сир натріть на дрібній тертці. Те саме зробіть і з кабачком.
- Натертий кабачок добре відіжміть, щоб максимально прибрати всю рідину. Для рецепта потрібно 200 г віджатої м’якоті кабачка.
- Змішайте кабачок та сир з 1/2 ч. л. солі та 3 ст. борошна. Все добре перемішайте. Тісто має добре ліпитись. За потребою можна додати ще борошна.
- Сформуйте кульки і обваляйте їх спочатку підсоленим борошном, потім у сирому яйці, потім у мелених кукурудзяних пластівцях.
- Після цього обсмажуйте кульки у фритюрі до золотистої скоринки.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт апетитної кабачкової піци.