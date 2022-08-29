Кабачки "по-новому": рецепт хрустких сирних кульок у паніровці

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Кабачків мало не буває, їх завжди більше, ніж треба. Зате з них завжди можна приготувати щось смачненьке. Наприклад, кабачкові нагетси або кабачкову ікру, а також можна посмажити кабачкові млинці. Список рецептів дуже великий, але сьогодні ми хочемо поділитись з вами одним незвичайним варіантом приготування кабачків із сиром.

Як повідомляє prostoway, подібну страву можна готувати і на сковороді, і у фритюрі, і в духовці. Однак найкраще вибирати другий варіант – фритюр. Тоді кульки виходять ще хрусткішими, ніж ви могли б уявити.

Сирні кабачкові кульки в паніруванні: рецепт

Інгредієнти:

сир Халуміс — 250 г.

кабачки

борошно — 3 ст.л

сіль

яйця

кукурудзяні пластівці

Спосіб приготування:

Сир натріть на дрібній тертці. Те саме зробіть і з кабачком. Натертий кабачок добре відіжміть, щоб максимально прибрати всю рідину. Для рецепта потрібно 200 г віджатої м’якоті кабачка. Змішайте кабачок та сир з 1/2 ч. л. солі та 3 ст. борошна. Все добре перемішайте. Тісто має добре ліпитись. За потребою можна додати ще борошна. Сформуйте кульки і обваляйте їх спочатку підсоленим борошном, потім у сирому яйці, потім у мелених кукурудзяних пластівцях. Після цього обсмажуйте кульки у фритюрі до золотистої скоринки.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт апетитної кабачкової піци.