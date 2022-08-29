Кабачки "по-новому": рецепт хрустящих творожных шариков в панировке

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Кабачков мало не бывает, их всегда больше, чем нужно. Зато из них всегда можно приготовить что-нибудь вкусненькое. К примеру, кабачковые наггетсы или кабачковую икру, а также можна пожарить кабачковые блины. Список рецептов очень большой, но сегодня мы хотим поделиться с вами одним необычным вариантом приготовления кабачков с сыром.

Как сообщает prostoway, подобное блюдо можно готовить и на сковороде, и во фритюре, и в духовке. Однако лучше всего выбирать второй вариант — фритюр. Тогда шарики получаются еще более хрустящими, чем вы могли бы представить.

Творожные кабачковые шарики в панировке: рецепт

Ингредиенты:

сыр Халумис — 250 г.

кабачки

мука — 3 ст.л

соль

яйца

кукурузные хлопья

Способ приготовления:

Сыр натрите на мелкой терке. То же самое сделайте и с кабачком. Натертый кабачок хорошо отожмите, чтобы максимально убрать из него всю жидкость. Для рецепта нужно 200 г отжатой мякоти кабачка. Смешайте кабачок и творог с 1/2 ч. л. соли и 3 ст. муки. Все хорошо перемешайте. Тесто должно хорошо лепиться. По надобности можно добавить еще муки. Сформируйте шарики и обваляйте их сначала подсоленной муке, затем в сыром яйце, затем в молотых кукурузных хлопьях. После обжаривайте шарики во фритюре до золотистой корочки.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт аппетитной кабачковой пиццы.