Кабачки "по-новому": рецепт хрустящих творожных шариков в панировке
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Вы точно будете в восторге от этого рецепта.
Кабачков мало не бывает, их всегда больше, чем нужно. Зато из них всегда можно приготовить что-нибудь вкусненькое. К примеру, кабачковые наггетсы или кабачковую икру, а также можна пожарить кабачковые блины. Список рецептов очень большой, но сегодня мы хотим поделиться с вами одним необычным вариантом приготовления кабачков с сыром.
Как сообщает prostoway, подобное блюдо можно готовить и на сковороде, и во фритюре, и в духовке. Однако лучше всего выбирать второй вариант — фритюр. Тогда шарики получаются еще более хрустящими, чем вы могли бы представить.
Творожные кабачковые шарики в панировке: рецепт
Ингредиенты:
- сыр Халумис — 250 г.
- кабачки
- мука — 3 ст.л
- соль
- яйца
- кукурузные хлопья
Способ приготовления:
- Сыр натрите на мелкой терке. То же самое сделайте и с кабачком.
- Натертый кабачок хорошо отожмите, чтобы максимально убрать из него всю жидкость. Для рецепта нужно 200 г отжатой мякоти кабачка.
- Смешайте кабачок и творог с 1/2 ч. л. соли и 3 ст. муки. Все хорошо перемешайте. Тесто должно хорошо лепиться. По надобности можно добавить еще муки.
- Сформируйте шарики и обваляйте их сначала подсоленной муке, затем в сыром яйце, затем в молотых кукурузных хлопьях.
- После обжаривайте шарики во фритюре до золотистой корочки.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт аппетитной кабачковой пиццы.