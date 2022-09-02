Як приготувати повітряні пампушки без дріжджів: найпростіший рецепт

Пампушки найкраще випікати у духовці.

Пишні та повітряні пампушки — це дуже смачна та універсальна випічка, яка "підходить" і до борщу із салом, і до чаю з медом. Однак багато хто в принципі відмовляється від такої випічки, тому що не хоче возитися з дріжджами. Все кардинально зміниться, коли ви дізнаєтеся про рецепт повітряного тіста для пампушок, для якого дріжджі не потрібні. До речі, без дріжджів також можна приготувати хліб у духовці.

Пампушки без дріжджів: рецепт

Інгредієнти:

борошно — 400-450 гр;

сметана – 250 гр;

яйця – 3 шт.;

цукор – 4-5 ст. л.;

сода — 1/4 ч. л.;

сіль — щіпка;

цукрова пудра.

Спосіб приготування:

Змішайте сметану і соду, додайте сіль, цукор і 2 яйця, і розмішайте все до однорідної консистенції. Після цього просійте малими порціями борошно і додайте до яєчно-сметанної суміші. Замісіть м’яке та податливе тісто, яке не прилипає до рук. Готове тісто розкачайте пластом завтовшки 5-7 мм. і наріжте його на смуги шириною 3-4 см. Після цього сформуйте пампушки (наприклад, скручуючи рулетики), змастіть лист маслом і викладіть на нього заготовки. Збийте 1 яйце і змастіть пампушки. Випікайте пампушки у розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин.

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