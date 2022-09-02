Як приготувати повітряні пампушки без дріжджів: найпростіший рецепт
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Пампушки найкраще випікати у духовці.
Пишні та повітряні пампушки — це дуже смачна та універсальна випічка, яка "підходить" і до борщу із салом, і до чаю з медом. Однак багато хто в принципі відмовляється від такої випічки, тому що не хоче возитися з дріжджами. Все кардинально зміниться, коли ви дізнаєтеся про рецепт повітряного тіста для пампушок, для якого дріжджі не потрібні. До речі, без дріжджів також можна приготувати хліб у духовці.
Пампушки без дріжджів: рецепт
Інгредієнти:
- борошно — 400-450 гр;
- сметана – 250 гр;
- яйця – 3 шт.;
- цукор – 4-5 ст. л.;
- сода — 1/4 ч. л.;
- сіль — щіпка;
- цукрова пудра.
Спосіб приготування:
- Змішайте сметану і соду, додайте сіль, цукор і 2 яйця, і розмішайте все до однорідної консистенції.
- Після цього просійте малими порціями борошно і додайте до яєчно-сметанної суміші.
- Замісіть м’яке та податливе тісто, яке не прилипає до рук.
- Готове тісто розкачайте пластом завтовшки 5-7 мм. і наріжте його на смуги шириною 3-4 см.
- Після цього сформуйте пампушки (наприклад, скручуючи рулетики), змастіть лист маслом і викладіть на нього заготовки.
- Збийте 1 яйце і змастіть пампушки.
- Випікайте пампушки у розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин.
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