Укр

Как приготовить воздушные пампушки без дрожжей: простейший рецепт

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Как приготовить пампушки без дрожжей Новость обновлена 02 сентября 2022, 11:30
Как приготовить пампушки без дрожжей

Пампушки лучше всего выпекать в духовке.

Пышные и воздушные пампушки — это очень вкусная и универсальная выпечка, которая "подходит" и к борщу с салом, и к чаю с медом. Однако многие в принципе отказываются от такой выпечки, потому, что не хотят возиться с дрожжами. Все кардинально изменится, когда вы узнаете о рецепте воздушного теста для пампушек, для которого дрожжи не нужны. Кстати без дрожжей также можно приготовить хлеб в духовке.

Пампушки без дрожжей: рецепт

Ингредиенты:

  • мука – 400-450 гр;
  • сметана – 250 гр;
  • яйца – 3 шт.;
  • сахар – 4-5 ст. л.;
  • сода – 1/4 ч. л.;
  • соль – щепотка;
  • сахарная пудра.

Способ приготовления:

  1. Смешайте сметану и соду, добавьте соль, сахар и 2 яйца, и размешайте все до однородной консистенции.
  2. После просейте малыми порциями муку и добавьте к яично-сметанной смеси.
  3. Замесите мягкое и податливое тесто, которое не прилипает к рукам.
  4. Готовое тесто раскатайте пластом толщиной 5-7 мм. и нарежьте его на полосы шириной 3-4 см.
  5. После сформируйте пампушки (к примеру скручивая рулетики), смажьте противень растительным маслом и выложите на него заготовки.
  6. Взбейте 1 яйцо и смажьте им пампушки.
  7. Выпекайте пампушки в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить вкусный хлеб на обычной сковороде. Домашний хлеб очень вкусный и сытный.

Теги:
#Рецепт #Выпечка #Пампушки #Тесто