Как приготовить воздушные пампушки без дрожжей: простейший рецепт

Пампушки лучше всего выпекать в духовке.

Пышные и воздушные пампушки — это очень вкусная и универсальная выпечка, которая "подходит" и к борщу с салом, и к чаю с медом. Однако многие в принципе отказываются от такой выпечки, потому, что не хотят возиться с дрожжами. Все кардинально изменится, когда вы узнаете о рецепте воздушного теста для пампушек, для которого дрожжи не нужны. Кстати без дрожжей также можно приготовить хлеб в духовке.

Пампушки без дрожжей: рецепт

Ингредиенты:

мука – 400-450 гр;

сметана – 250 гр;

яйца – 3 шт.;

сахар – 4-5 ст. л.;

сода – 1/4 ч. л.;

соль – щепотка;

сахарная пудра.

Способ приготовления:

Смешайте сметану и соду, добавьте соль, сахар и 2 яйца, и размешайте все до однородной консистенции. После просейте малыми порциями муку и добавьте к яично-сметанной смеси. Замесите мягкое и податливое тесто, которое не прилипает к рукам. Готовое тесто раскатайте пластом толщиной 5-7 мм. и нарежьте его на полосы шириной 3-4 см. После сформируйте пампушки (к примеру скручивая рулетики), смажьте противень растительным маслом и выложите на него заготовки. Взбейте 1 яйцо и смажьте им пампушки. Выпекайте пампушки в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.

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