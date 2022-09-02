Как приготовить воздушные пампушки без дрожжей: простейший рецепт
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Пампушки лучше всего выпекать в духовке.
Пышные и воздушные пампушки — это очень вкусная и универсальная выпечка, которая "подходит" и к борщу с салом, и к чаю с медом. Однако многие в принципе отказываются от такой выпечки, потому, что не хотят возиться с дрожжами. Все кардинально изменится, когда вы узнаете о рецепте воздушного теста для пампушек, для которого дрожжи не нужны. Кстати без дрожжей также можно приготовить хлеб в духовке.
Пампушки без дрожжей: рецепт
Ингредиенты:
- мука – 400-450 гр;
- сметана – 250 гр;
- яйца – 3 шт.;
- сахар – 4-5 ст. л.;
- сода – 1/4 ч. л.;
- соль – щепотка;
- сахарная пудра.
Способ приготовления:
- Смешайте сметану и соду, добавьте соль, сахар и 2 яйца, и размешайте все до однородной консистенции.
- После просейте малыми порциями муку и добавьте к яично-сметанной смеси.
- Замесите мягкое и податливое тесто, которое не прилипает к рукам.
- Готовое тесто раскатайте пластом толщиной 5-7 мм. и нарежьте его на полосы шириной 3-4 см.
- После сформируйте пампушки (к примеру скручивая рулетики), смажьте противень растительным маслом и выложите на него заготовки.
- Взбейте 1 яйцо и смажьте им пампушки.
- Выпекайте пампушки в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить вкусный хлеб на обычной сковороде. Домашний хлеб очень вкусный и сытный.