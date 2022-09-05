Тоненькі та хрумкі деруни: секретним рецептом поділився суддя "МастерШефу" Ярославський (відео)

Додавання цих інгредієнтів робить деруни ароматнішими і ніжнішими

Картопляні деруни — це одна з найпростіших і смачних страв, яку можна приготувати як на сніданок, так і на обід або вечерю. Найчастіше, деруни подають зі сметанкою.

А ось український кулінар Володимир Ярославський поділився своїм улюбленим рецептом ніжних і водночас хрумких дерунів. "Обожнюю коли тоненькі та хрумкі! Мій рецепт з додаванням цибулі і сметани — це робить їх ароматніше і ніжніше! Рецепт на велику тарілку!", — підкреслив шеф-кухар.

Секрети приготування дерунів від Володимира Ярославського

Обирайте жовті сорти картоплі — ті які більше ароматніше і краще розварюються.

Мийте картоплю перед тим, як чистити.

Сметана, в цьому випадку, не дає картоплі темніти.

Краще використовувати усю суміш одразу — не зберігати.

Олії багато не додавайте. Краще з потреби — так скоринка буде краща.

Їсти треба гарячими.

Як приготувати смачні картопляні деруни — рецепт

Інгредієнти:

480 г очищеної картоплі

90 г очищеної цибулі

1 яйце

60 г сметани

50 г борошна (2 ложки)

Сіль (перець не додаємо)

Олія для смажіння

Приготування:

Картоплю можна терти на дрібній тертушці вручну, а можна і подрібнювати кутером у дрібну текстуру. Цибулю — тільки блендером просто у пюре. Все змішуємо разом зі сметаною, додаємо сіль і борошно. Сметани за бажанням можна трохи більше. Не хвилюйтесь, якщо ваша суміш рідкувата і видає трощи соку. Смажте на середньому вогні тоненькі деруни, з обох боків до рум'яної скоринки.

Раніше український кулінар Ліза Глінська розповіла, як приготувати соковитий хачапурі з сиром лише за кілька хвилин.