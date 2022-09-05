Тоненькі та хрумкі деруни: секретним рецептом поділився суддя "МастерШефу" Ярославський (відео)
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Додавання цих інгредієнтів робить деруни ароматнішими і ніжнішими
Картопляні деруни — це одна з найпростіших і смачних страв, яку можна приготувати як на сніданок, так і на обід або вечерю. Найчастіше, деруни подають зі сметанкою.
А ось український кулінар Володимир Ярославський поділився своїм улюбленим рецептом ніжних і водночас хрумких дерунів. "Обожнюю коли тоненькі та хрумкі! Мій рецепт з додаванням цибулі і сметани — це робить їх ароматніше і ніжніше! Рецепт на велику тарілку!", — підкреслив шеф-кухар.
Секрети приготування дерунів від Володимира Ярославського
- Обирайте жовті сорти картоплі — ті які більше ароматніше і краще розварюються.
- Мийте картоплю перед тим, як чистити.
- Сметана, в цьому випадку, не дає картоплі темніти.
- Краще використовувати усю суміш одразу — не зберігати.
- Олії багато не додавайте. Краще з потреби — так скоринка буде краща.
- Їсти треба гарячими.
Як приготувати смачні картопляні деруни — рецепт
Інгредієнти:
- 480 г очищеної картоплі
- 90 г очищеної цибулі
- 1 яйце
- 60 г сметани
- 50 г борошна (2 ложки)
- Сіль (перець не додаємо)
- Олія для смажіння
Приготування:
- Картоплю можна терти на дрібній тертушці вручну, а можна і подрібнювати кутером у дрібну текстуру.
- Цибулю — тільки блендером просто у пюре. Все змішуємо разом зі сметаною, додаємо сіль і борошно. Сметани за бажанням можна трохи більше. Не хвилюйтесь, якщо ваша суміш рідкувата і видає трощи соку.
- Смажте на середньому вогні тоненькі деруни, з обох боків до рум'яної скоринки.
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