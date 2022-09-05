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Тоненькі та хрумкі деруни: секретним рецептом поділився суддя "МастерШефу" Ярославський (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як приготувати смачні деруни - простий рецепт
Як приготувати смачні деруни - простий рецепт

Додавання цих інгредієнтів робить деруни ароматнішими і ніжнішими

Картопляні деруни — це одна з найпростіших і смачних страв, яку можна приготувати як на сніданок, так і на обід або вечерю. Найчастіше, деруни подають зі сметанкою.

А ось український кулінар Володимир Ярославський поділився своїм улюбленим рецептом ніжних і водночас хрумких дерунів. "Обожнюю коли тоненькі та хрумкі! Мій рецепт з додаванням цибулі і сметани — це робить їх ароматніше і ніжніше! Рецепт на велику тарілку!", — підкреслив шеф-кухар.

Секрети приготування дерунів від Володимира Ярославського

  • Обирайте жовті сорти картоплі — ті які більше ароматніше і краще розварюються.
  • Мийте картоплю перед тим, як чистити.
  • Сметана, в цьому випадку, не дає картоплі темніти.
  • Краще використовувати усю суміш одразу — не зберігати.
  • Олії багато не додавайте. Краще з потреби — так скоринка буде краща.
  • Їсти треба гарячими.

Як приготувати смачні картопляні деруни — рецепт

Інгредієнти:

  • 480 г очищеної картоплі
  • 90 г очищеної цибулі
  • 1 яйце
  • 60 г сметани
  • 50 г борошна (2 ложки)
  • Сіль (перець не додаємо)
  • Олія для смажіння

Приготування:

  1. Картоплю можна терти на дрібній тертушці вручну, а можна і подрібнювати кутером у дрібну текстуру.
  2. Цибулю — тільки блендером просто у пюре. Все змішуємо разом зі сметаною, додаємо сіль і борошно. Сметани за бажанням можна трохи більше. Не хвилюйтесь, якщо ваша суміш рідкувата і видає трощи соку.
  3. Смажте на середньому вогні тоненькі деруни, з обох боків до рум'яної скоринки.

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#Рецепти #Володимир Ярославський #Дируни