Тоненькие и хрустящие драники: секретным рецептом поделился судья "МастерШефа" Ярославский (видео)
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Добавление этих ингредиентов делает драники более ароматными и нежными
Картофельные драники – это одно из самых простых и вкусных блюд, которое можно приготовить как на завтрак, так и на обед или ужин. Чаще всего, драники подают со сметанкой.
А вот украинский кулинар Владимир Ярославский поделился своим любимым рецептом нежных и одновременно хрустящих драников. "Обожаю когда тоненькие и хрустящие! Мой рецепт с добавлением лука и сметаны — это делает их ароматнее и нежнее! Рецепт на большую тарелку!", — подчеркнул шеф-повар.
Секреты приготовления дерунов от Владимира Ярославского
- Выбирайте желтые сорта картофеля – те, которые более ароматны и лучше развариваются.
- Мойте картофель перед чисткой.
- Сметана, в этом случае, не дает картофелю темнеть.
- Лучше использовать всю смесь сразу – не хранить.
- Растительного масла много не добавляйте. Лучше по необходимости — так корочка будет лучше.
- Есть нужно горячими.
Как приготовить вкусные картофельные драники — рецепт
Ингредиенты:
- 480 г очищенного картофеля
- 90 г очищенного лука
- 1 яйцо
- 60 г сметаны
- 50 г муки (2 ложки)
- Соль (перец не добавляем)
- Растительное масло для жарки
Приготовление:
- Картошку можно тереть на мелкой терке вручную, а можно и измельчать кутером в мелкую текстуру.
- Лук – только блендером прямо в пюре. Все смешиваем вместе со сметаной, добавляем соль и муку. Сметаны по желанию можно чуть больше. Не волнуйтесь, если ваша смесь редкая и выдает немножко сока.
- Жарьте на среднем огне тоненькие драники, с обеих сторон до румяной корочки.
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