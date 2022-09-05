Тоненькие и хрустящие драники: секретным рецептом поделился судья "МастерШефа" Ярославский (видео)

Добавление этих ингредиентов делает драники более ароматными и нежными

Картофельные драники – это одно из самых простых и вкусных блюд, которое можно приготовить как на завтрак, так и на обед или ужин. Чаще всего, драники подают со сметанкой.

А вот украинский кулинар Владимир Ярославский поделился своим любимым рецептом нежных и одновременно хрустящих драников. "Обожаю когда тоненькие и хрустящие! Мой рецепт с добавлением лука и сметаны — это делает их ароматнее и нежнее! Рецепт на большую тарелку!", — подчеркнул шеф-повар.

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Выбирайте желтые сорта картофеля – те, которые более ароматны и лучше развариваются.

Мойте картофель перед чисткой.

Сметана, в этом случае, не дает картофелю темнеть.

Лучше использовать всю смесь сразу – не хранить.

Растительного масла много не добавляйте. Лучше по необходимости — так корочка будет лучше.

Есть нужно горячими.

Как приготовить вкусные картофельные драники — рецепт

Ингредиенты:

480 г очищенного картофеля

90 г очищенного лука

1 яйцо

60 г сметаны

50 г муки (2 ложки)

Соль (перец не добавляем)

Растительное масло для жарки

Приготовление:

Картошку можно тереть на мелкой терке вручную, а можно и измельчать кутером в мелкую текстуру. Лук – только блендером прямо в пюре. Все смешиваем вместе со сметаной, добавляем соль и муку. Сметаны по желанию можно чуть больше. Не волнуйтесь, если ваша смесь редкая и выдает немножко сока. Жарьте на среднем огне тоненькие драники, с обеих сторон до румяной корочки.

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