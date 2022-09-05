Укр

Тоненькие и хрустящие драники: секретным рецептом поделился судья "МастерШефа" Ярославский (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Как приготовить вкусные драники – простой рецепт
Как приготовить вкусные драники – простой рецепт

Добавление этих ингредиентов делает драники более ароматными и нежными

Картофельные драники – это одно из самых простых и вкусных блюд, которое можно приготовить как на завтрак, так и на обед или ужин. Чаще всего, драники подают со сметанкой.

А вот украинский кулинар Владимир Ярославский поделился своим любимым рецептом нежных и одновременно хрустящих драников. "Обожаю когда тоненькие и хрустящие! Мой рецепт с добавлением лука и сметаны — это делает их ароматнее и нежнее! Рецепт на большую тарелку!", — подчеркнул шеф-повар.

Секреты приготовления дерунов от Владимира Ярославского

  • Выбирайте желтые сорта картофеля – те, которые более ароматны и лучше развариваются.
  • Мойте картофель перед чисткой.
  • Сметана, в этом случае, не дает картофелю темнеть.
  • Лучше использовать всю смесь сразу – не хранить.
  • Растительного масла много не добавляйте. Лучше по необходимости — так корочка будет лучше.
  • Есть нужно горячими.

Как приготовить вкусные картофельные драники — рецепт

Ингредиенты:

  • 480 г очищенного картофеля
  • 90 г очищенного лука
  • 1 яйцо
  • 60 г сметаны
  • 50 г муки (2 ложки)
  • Соль (перец не добавляем)
  • Растительное масло для жарки

Приготовление:

  1. Картошку можно тереть на мелкой терке вручную, а можно и измельчать кутером в мелкую текстуру.
  2. Лук – только блендером прямо в пюре. Все смешиваем вместе со сметаной, добавляем соль и муку. Сметаны по желанию можно чуть больше. Не волнуйтесь, если ваша смесь редкая и выдает немножко сока.
  3. Жарьте на среднем огне тоненькие драники, с обеих сторон до румяной корочки.

Ранее украинский кулинар Лиза Глинская рассказала, как приготовить сочный хачапури с сыром всего за несколько минут.

Теги:
#Рецепты #Владимир Ярославский #Дыруны