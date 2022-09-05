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Найсмачніші фаршировані печериці: рецепт запечених грибів з овочами

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публікації
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Автор
Запечені фаршировані печериці Новина оновлена 05 вересня 2022, 16:51
Запечені фаршировані печериці

Чим крупніші гриби, тим більше начинки в них поміститься і тим соковитішими вони будуть.

Любителі грибних страв можуть потішити себе черговим рецептом апетитної закуски. Восени так і манить у ліс за грибами. Але для фарширування цілком підійдуть і "одомашнені" печериці, які мешкають у найближчому магазині.

Фаршировані гриби, запечені в духовці — чудовий перекус і гарне частування на столі. Готуються вони дуже просто. До того ж, ви можете легко експериментувати з новими начинками, створюючи незвичайні смаки улюбленої закуски.

Як приготувати фаршировані печериці

Інгредієнти:

  • 500 г печериць,
  • 70 г твердого сиру,
  • 1 цибулина,
  • 1 морква,
  • 2 зубки часнику,
  • 1 пучок зелені,
  • 2 ст. ложки олії,
  • чорний мелений перець за смаком,
  • сіль за смаком.

Приготування:

  1. Гриби швидко помийте та обсушіть.
  2. Відокремте шляпки від ніжок. Ніжки дрібно наріжте.
  3. Моркву натріть на дрібну тертку.
  4. Також дрібно потріть сир.
  5. Поріжте цибулю.
  6. Часник пропустіть через часничницю.
  7. Подрібніть зелень.
  8. Цибулю з морквою і ніжками обсмажте в невеликій кількості рослинної олії, посоліть і поперчіть.
  9. Змішайте начинку із тертим сиром і рубаною зеленню і начиніть шляпки печериць.
  10. Запікайте фаршировані печериці у розігрітій до 180-200°С духовці 15-20 хвилин.
  11. Подаючи їх на стіл, можна посипати рубаною свіжою зеленню.

Смачного!

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#Рецепт #Гриби #Печериці