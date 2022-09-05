Найсмачніші фаршировані печериці: рецепт запечених грибів з овочами

Чим крупніші гриби, тим більше начинки в них поміститься і тим соковитішими вони будуть.

Любителі грибних страв можуть потішити себе черговим рецептом апетитної закуски. Восени так і манить у ліс за грибами. Але для фарширування цілком підійдуть і "одомашнені" печериці, які мешкають у найближчому магазині.

Фаршировані гриби, запечені в духовці — чудовий перекус і гарне частування на столі. Готуються вони дуже просто. До того ж, ви можете легко експериментувати з новими начинками, створюючи незвичайні смаки улюбленої закуски.

Як приготувати фаршировані печериці

Інгредієнти:

500 г печериць,

70 г твердого сиру,

1 цибулина,

1 морква,

2 зубки часнику,

1 пучок зелені,

2 ст. ложки олії,

чорний мелений перець за смаком,

сіль за смаком.

Приготування:

Гриби швидко помийте та обсушіть. Відокремте шляпки від ніжок. Ніжки дрібно наріжте. Моркву натріть на дрібну тертку. Також дрібно потріть сир. Поріжте цибулю. Часник пропустіть через часничницю. Подрібніть зелень. Цибулю з морквою і ніжками обсмажте в невеликій кількості рослинної олії, посоліть і поперчіть. Змішайте начинку із тертим сиром і рубаною зеленню і начиніть шляпки печериць. Запікайте фаршировані печериці у розігрітій до 180-200°С духовці 15-20 хвилин. Подаючи їх на стіл, можна посипати рубаною свіжою зеленню.

Смачного!

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