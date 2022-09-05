Найсмачніші фаршировані печериці: рецепт запечених грибів з овочами
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Чим крупніші гриби, тим більше начинки в них поміститься і тим соковитішими вони будуть.
Любителі грибних страв можуть потішити себе черговим рецептом апетитної закуски. Восени так і манить у ліс за грибами. Але для фарширування цілком підійдуть і "одомашнені" печериці, які мешкають у найближчому магазині.
Фаршировані гриби, запечені в духовці — чудовий перекус і гарне частування на столі. Готуються вони дуже просто. До того ж, ви можете легко експериментувати з новими начинками, створюючи незвичайні смаки улюбленої закуски.
Як приготувати фаршировані печериці
Інгредієнти:
- 500 г печериць,
- 70 г твердого сиру,
- 1 цибулина,
- 1 морква,
- 2 зубки часнику,
- 1 пучок зелені,
- 2 ст. ложки олії,
- чорний мелений перець за смаком,
- сіль за смаком.
Приготування:
- Гриби швидко помийте та обсушіть.
- Відокремте шляпки від ніжок. Ніжки дрібно наріжте.
- Моркву натріть на дрібну тертку.
- Також дрібно потріть сир.
- Поріжте цибулю.
- Часник пропустіть через часничницю.
- Подрібніть зелень.
- Цибулю з морквою і ніжками обсмажте в невеликій кількості рослинної олії, посоліть і поперчіть.
- Змішайте начинку із тертим сиром і рубаною зеленню і начиніть шляпки печериць.
- Запікайте фаршировані печериці у розігрітій до 180-200°С духовці 15-20 хвилин.
- Подаючи їх на стіл, можна посипати рубаною свіжою зеленню.
Смачного!
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати фаршировані помідори – це найсмачніша альтернатива класичному перцю. А ще читайте рецепт фаршированих човників із баклажанів, які самі пливуть у рот.