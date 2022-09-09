Як зробити найпростіший заварний крем

Вийде смачна начинка для тістечок та торта.

Ласуни дуже полюбляють балувати себе якими-небудь цікавими та смачними десертами. Для багатьох тортиків або тістечок потрібен заварний крем. Його можна зробити доволі швидко та просто.

"Телеграф" підібрав для вас універсальний рецепт крему, який чудово підійде для начинки або прикраси вашої випічки, а ще його можна подавати з ягодами або шоколадом — буде не менш смачно.

Як приготувати простий заварний крем

Інгредієнти:

200 г вершкового масла,

200 мл молока,

2 яйця,

250 г цукру,

3 ст. ложки кукурудзяного крохмалю.

Приготування:

Збийте яйця із цукром, додайте молоко, крохмаль і перемішайте. Крем у сотейнику доведіть до кипіння на повільному вогні, постійно помішуючи. Варіть крем 2-3 хвилини до загусання. Зніміть із вогню, накрийте харчовою плівкою і залиште до охолодження. В окремій мисці збийте вершкове масло міксером до пишності. Потім збийте остиглу суміш. З’єднайте обидві маси, поступово додаючи у збие масло заварну суміш. Отриманим заварним кремом можна начиняти тістечка.

Смачного!

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