Соус до макаронів, який можна заморозити на зиму: простий рецепт
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Можна просто закатати в банки або остудити готовий соус і заморозити
Заправки надають пікантності та "родзинки", покращуючи класичний рецепт страви. Є й універсальні соуси, які підходять до будь-яких страв, проте цей томатний соус ідеально підходить саме до макаронних виробів.
Щоб цієї зими не потребувати покупних заправок, пропонуємо приготувати томатний соус до макаронів. Його можна закрити у банках, а також заморозити у морозилці. Способом заморожування томатного соусу на зиму ми ділилися раніше.
Як приготувати томатний соус на зиму
Інгредієнти:
- 3 кг червоних помідорів
- 1 кг цибулі
- 0,5 склянки олії
- 0,5 склянки цукру
- 4 ст. л. солі
- 0,5 ч. л. червоного меленого перцю
Приготування:
- Помідори порізати часточками, цибулю — соломкою.
- Цибулю потушити в олії 30 хвилин, додати помідори, цукор, сіль, перець, і варити 15 хвилин.
- Гарячу підливу розкласти в банки і закатати. Або остудити готовий соус та заморозити.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом італійського соусу до пасти та піци "пасата".