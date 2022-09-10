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Соус до макаронів, який можна заморозити на зиму: простий рецепт

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Соус до макаронів на зиму Новина оновлена 10 вересня 2022, 16:45
Соус до макаронів на зиму

Можна просто закатати в банки або остудити готовий соус і заморозити

Заправки надають пікантності та "родзинки", покращуючи класичний рецепт страви. Є й універсальні соуси, які підходять до будь-яких страв, проте цей томатний соус ідеально підходить саме до макаронних виробів.

Щоб цієї зими не потребувати покупних заправок, пропонуємо приготувати томатний соус до макаронів. Його можна закрити у банках, а також заморозити у морозилці. Способом заморожування томатного соусу на зиму ми ділилися раніше.

Як приготувати томатний соус на зиму

Інгредієнти:

  • 3 кг червоних помідорів
  • 1 кг цибулі
  • 0,5 склянки олії
  • 0,5 склянки цукру
  • 4 ст. л. солі
  • 0,5 ч. л. червоного меленого перцю

Приготування:

  1. Помідори порізати часточками, цибулю — соломкою.
  2. Цибулю потушити в олії 30 хвилин, додати помідори, цукор, сіль, перець, і варити 15 хвилин.
  3. Гарячу підливу розкласти в банки і закатати. Або остудити готовий соус та заморозити.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом італійського соусу до пасти та піци "пасата".

Теги:
#Рецепти #Макарони #Соуси