Додайте будь-яку начинку і будете ситі цілий день: рецепт повітряних турецьких коржиків

Розповідаємо, як приготувати базламу на сковороді

На звичайній сковороді можна приготувати безліч хлібобулочних виробів. Це один із найпростіших способів приготування хліба, а також дивовижних турецьких коржів — базлама. Вони повітряні, м’які та порожнисті всередині.

Особливих секретів у приготуванні немає, пише vazhnoznat. Страва готується із простих, доступних інгредієнтів – на кефірі. Коржики будуть чудово смакувати з будь-якою начинкою і наситять на цілий день.

Як приготувати коржики "базлама" на кефірі

Інгредієнти:

200 мл теплого кефіру 3,2% жирності

200 мл теплої води

1 ст. л. солі

0,5 ст. л. цукру

10 г сухих дріжджів

550 г борошна

80 мл олії

Приготування:

У глибоку ємність виливаємо теплий кефір. До нього додаємо воду, сіль та цукор. Розмішуємо до розчинення сухих інгредієнтів. Висипаємо сухі дріжджі та знову перемішуємо. Накриваємо рушником і залишаємо на 5-7 хвилин. Потім висипаємо борошно і виливаємо олію. Тісто замішуємо спочатку ложкою, а потім руками. Робочу поверхню рясно змащуємо олією. Перекладаємо тісто на стіл. Вимішуємо і його руками. Змащуємо миску олією і перекладаємо туди тісто. Накриваємо целофановим пакетом, кухонним рушником та залишаємо у теплому місці на 1,5–2 години. За цей час воно має збільшитись в об'ємі. Тісто знову перекладаємо на стіл та розділяємо на 5 рівних частин. З кожної формуємо акуратну кулю. Знову накриваємо їх та залишаємо на 10–15 хвилин. Робочу поверхню посипаємо борошном. З кожної кулі тіста розкочуємо коржик. Довжина має бути 21-22 см, а товщина 7-8 мм. Обсмажуємо на розігрітій сковороді без додавання олії. Через хвилину перевертаємо коржик на інший бік для прожарювання. Вогонь тримаємо вище за середній. Коржик перевертаємо кілька разів. Готові коржики змащуємо вершковим маслом.

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