Додайте будь-яку начинку і будете ситі цілий день: рецепт повітряних турецьких коржиків
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Розповідаємо, як приготувати базламу на сковороді
На звичайній сковороді можна приготувати безліч хлібобулочних виробів. Це один із найпростіших способів приготування хліба, а також дивовижних турецьких коржів — базлама. Вони повітряні, м’які та порожнисті всередині.
Особливих секретів у приготуванні немає, пише vazhnoznat. Страва готується із простих, доступних інгредієнтів – на кефірі. Коржики будуть чудово смакувати з будь-якою начинкою і наситять на цілий день.
Як приготувати коржики "базлама" на кефірі
Інгредієнти:
- 200 мл теплого кефіру 3,2% жирності
- 200 мл теплої води
- 1 ст. л. солі
- 0,5 ст. л. цукру
- 10 г сухих дріжджів
- 550 г борошна
- 80 мл олії
Приготування:
- У глибоку ємність виливаємо теплий кефір. До нього додаємо воду, сіль та цукор. Розмішуємо до розчинення сухих інгредієнтів.
- Висипаємо сухі дріжджі та знову перемішуємо. Накриваємо рушником і залишаємо на 5-7 хвилин. Потім висипаємо борошно і виливаємо олію. Тісто замішуємо спочатку ложкою, а потім руками.
- Робочу поверхню рясно змащуємо олією. Перекладаємо тісто на стіл. Вимішуємо і його руками. Змащуємо миску олією і перекладаємо туди тісто. Накриваємо целофановим пакетом, кухонним рушником та залишаємо у теплому місці на 1,5–2 години. За цей час воно має збільшитись в об'ємі.
- Тісто знову перекладаємо на стіл та розділяємо на 5 рівних частин. З кожної формуємо акуратну кулю. Знову накриваємо їх та залишаємо на 10–15 хвилин. Робочу поверхню посипаємо борошном. З кожної кулі тіста розкочуємо коржик. Довжина має бути 21-22 см, а товщина 7-8 мм.
- Обсмажуємо на розігрітій сковороді без додавання олії. Через хвилину перевертаємо коржик на інший бік для прожарювання. Вогонь тримаємо вище за середній. Коржик перевертаємо кілька разів.
- Готові коржики змащуємо вершковим маслом.
Відмітимо, що у мережі досить багато рецептів різноманітної випічки, як то кажуть – на будь-який смак. Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати єврейський святковий хліб — халу.