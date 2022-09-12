Добавьте любую начинку и будете сытые целый день: рецепт воздушных турецких лепешек
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Рассказываем, как приготовить базламу на сковороде
На обычной сковороде можно приготовить множество хлебобулочных изделий. Это один из самых простых способов приготовления хлеба, а также изумительных турецких лепешек — базлама. Они воздушные, мягкие и полые внутри.
Особых секретов в приготовлении нет, пишет vazhnoznat. Блюдо готовится из простых, доступных ингредиентов — на кефире. Лепешки будут прекрасно смаковать с любой начинкой и насытят на целый день.
Как приготовить лепешки "базлама" на кефире
Ингредиенты:
- 200 мл теплого кефира 3,2 % жирности
- 200 мл теплой воды
- 1 ст. л. соли
- 0,5 ст. л. сахара
- 10 г сухих дрожжей
- 550 г муки
- 80 мл растительного масла
Приготовление:
- В глубокую емкость выливаем теплый кефир. К нему добавляем воду, соль и сахар. Размешиваем до полного растворения сухих ингредиентов.
- Высыпаем сухие дрожжи и снова перемешиваем. Накрываем полотенцем и оставляем на 5–7 минут. Потом высыпаем муку и выливаем растительное масло. Замешиваем тесто сначала ложкой, а потом руками.
- Рабочую поверхность обильно смазываем растительным маслом. Перекладываем тесто на стол. Вымешиваем и его руками. Смазываем миску растительным маслом и перекладываем туда тесто. Накрываем целлофановым пакетом, кухонным полотенцем и оставляем в теплом месте на 1,5–2 часа. За это время оно должно увеличиться в объеме.
- Тесто снова перекладываем на стол и разделяем на 5 равных частей. Из каждой формируем аккуратный шар. Снова накрываем их и оставляем на 10–15 минут. Рабочую поверхность посыпаем мукой. Из каждого шара теста раскатываем лепешку. Длина должна быть 21–22 см, а толщина 7–8 мм.
- Обжариваем на разогретой сковороде без добавления масла. Через минуту переворачиваем лепешку на другую сторону для прожарки. Огонь держим выше среднего. Лепешку переворачиваем несколько раз.
- Готовые лепешки смазываем сливочным маслом.
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