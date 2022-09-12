Добавьте любую начинку и будете сытые целый день: рецепт воздушных турецких лепешек

Рассказываем, как приготовить базламу на сковороде

На обычной сковороде можно приготовить множество хлебобулочных изделий. Это один из самых простых способов приготовления хлеба, а также изумительных турецких лепешек — базлама. Они воздушные, мягкие и полые внутри.

Особых секретов в приготовлении нет, пишет vazhnoznat. Блюдо готовится из простых, доступных ингредиентов — на кефире. Лепешки будут прекрасно смаковать с любой начинкой и насытят на целый день.

Как приготовить лепешки "базлама" на кефире

Ингредиенты:

200 мл теплого кефира 3,2 % жирности

200 мл теплой воды

1 ст. л. соли

0,5 ст. л. сахара

10 г сухих дрожжей

550 г муки

80 мл растительного масла

Приготовление:

В глубокую емкость выливаем теплый кефир. К нему добавляем воду, соль и сахар. Размешиваем до полного растворения сухих ингредиентов. Высыпаем сухие дрожжи и снова перемешиваем. Накрываем полотенцем и оставляем на 5–7 минут. Потом высыпаем муку и выливаем растительное масло. Замешиваем тесто сначала ложкой, а потом руками. Рабочую поверхность обильно смазываем растительным маслом. Перекладываем тесто на стол. Вымешиваем и его руками. Смазываем миску растительным маслом и перекладываем туда тесто. Накрываем целлофановым пакетом, кухонным полотенцем и оставляем в теплом месте на 1,5–2 часа. За это время оно должно увеличиться в объеме. Тесто снова перекладываем на стол и разделяем на 5 равных частей. Из каждой формируем аккуратный шар. Снова накрываем их и оставляем на 10–15 минут. Рабочую поверхность посыпаем мукой. Из каждого шара теста раскатываем лепешку. Длина должна быть 21–22 см, а толщина 7–8 мм. Обжариваем на разогретой сковороде без добавления масла. Через минуту переворачиваем лепешку на другую сторону для прожарки. Огонь держим выше среднего. Лепешку переворачиваем несколько раз. Готовые лепешки смазываем сливочным маслом.

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