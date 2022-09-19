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Осінній сирно-яблучний пиріг без борошна: випічка буде готова за півгодини

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
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Автор
Яблучний пиріг
Яблучний пиріг

Смачний варіант, що приготувати нашвидкуруч на сніданок або обідній перекус.

Рецептів випічки з яблуками просто не порелічити. І це цілком заслужено, адже яблука – популярний та улюблені інгредієнт для варення і начинки у всілякі пироги та булочки.

"Телеграф" знайшов цікавий рецепт домашнього яблучного пирога без борошна, який готується просто та швидко. У цій випічці яблука дуже смачно поєднуються із домашнім сиром.

Як приготувати сирно-яблучний пиріг

Інгредієнти:

  • 500 г сиру,
  • 3 яблука,
  • 3 яйця,
  • 5 ст. ложок манної крупи,
  • 5 ст. ложок цукру,
  • 1 ч. ложка цукрової пудри,
  • щіпка солі.

Приготування:

  1. Яблука почистіть і поріжте часточками.
  2. Змішайте яйця із цукром і сіллю, додайте сир і манку та перемішайте.
  3. Викладіть тісто у форму, змащену олією та посипану манкою.
  4. Розрівняйте тісто і викладіть яблука зверху, занурюючи їх у сирну масу.
  5. Випікайте пиріг у розігрітій до 180°С духовці протягом півгодини.
  6. Готовий пиріг посипте цукровою пудрою.

Смачного!

Раніше "Телеграф" ділився рецептом найкориснішого та найсмачнішого домашнього яблучного зефіру. А також дізнайтеся, як заготовити на зиму яблучне пюре зі згущеним молоком.

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#Рецепт #Пиріг #Сир #Яблучний пиріг