Осінній сирно-яблучний пиріг без борошна: випічка буде готова за півгодини
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Смачний варіант, що приготувати нашвидкуруч на сніданок або обідній перекус.
Рецептів випічки з яблуками просто не порелічити. І це цілком заслужено, адже яблука – популярний та улюблені інгредієнт для варення і начинки у всілякі пироги та булочки.
"Телеграф" знайшов цікавий рецепт домашнього яблучного пирога без борошна, який готується просто та швидко. У цій випічці яблука дуже смачно поєднуються із домашнім сиром.
Як приготувати сирно-яблучний пиріг
Інгредієнти:
- 500 г сиру,
- 3 яблука,
- 3 яйця,
- 5 ст. ложок манної крупи,
- 5 ст. ложок цукру,
- 1 ч. ложка цукрової пудри,
- щіпка солі.
Приготування:
- Яблука почистіть і поріжте часточками.
- Змішайте яйця із цукром і сіллю, додайте сир і манку та перемішайте.
- Викладіть тісто у форму, змащену олією та посипану манкою.
- Розрівняйте тісто і викладіть яблука зверху, занурюючи їх у сирну масу.
- Випікайте пиріг у розігрітій до 180°С духовці протягом півгодини.
- Готовий пиріг посипте цукровою пудрою.
Смачного!
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