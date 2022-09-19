Осінній сирно-яблучний пиріг без борошна: випічка буде готова за півгодини

Смачний варіант, що приготувати нашвидкуруч на сніданок або обідній перекус.

Рецептів випічки з яблуками просто не порелічити. І це цілком заслужено, адже яблука – популярний та улюблені інгредієнт для варення і начинки у всілякі пироги та булочки.

"Телеграф" знайшов цікавий рецепт домашнього яблучного пирога без борошна, який готується просто та швидко. У цій випічці яблука дуже смачно поєднуються із домашнім сиром.

Як приготувати сирно-яблучний пиріг

Інгредієнти:

500 г сиру,

3 яблука,

3 яйця,

5 ст. ложок манної крупи,

5 ст. ложок цукру,

1 ч. ложка цукрової пудри,

щіпка солі.

Приготування:

Яблука почистіть і поріжте часточками. Змішайте яйця із цукром і сіллю, додайте сир і манку та перемішайте. Викладіть тісто у форму, змащену олією та посипану манкою. Розрівняйте тісто і викладіть яблука зверху, занурюючи їх у сирну масу. Випікайте пиріг у розігрітій до 180°С духовці протягом півгодини. Готовий пиріг посипте цукровою пудрою.

Смачного!

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