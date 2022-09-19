Осенний творожно-яблочный пирог без муки: выпечка будет готова за полчаса
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Вкусный вариант, что приготовить на скорую руку на завтрак или обеденный перекус.
Рецептов выпечки с яблоками просто не счесть. И это вполне заслуженно, ведь яблоки – популярный и любимы ингредиент для варенья и начинки во всевозможные пироги и булочки.
"Телеграф" нашел интересный рецепт домашнего яблочного пирога без муки, который готовится просто и быстро. В этой выпечке яблоки очень вкусно сочетаются с домашним творогом.
Как приготовить творожно-яблочный пирог
Ингредиенты:
- 500 г творога,
- 3 яблока,
- 3 яйца,
- 5 ст. ложек манной крупы,
- 5 ст. ложек сахара,
- 1 ч. ложка сахарной пудры,
- щепотка соли.
Приготовление:
- Яблоки почистите и порежьте дольками.
- Смешайте яйца с сахаром и солью, добавьте творог и манку и перемешайте.
- Выложите тесто в форму, смазанную маслом и посыпанную манкой.
- Разровняйте тесто и выложите яблоки сверху, погружая их в творожную массу.
- Выпекайте пирог в разогретой до 180°С духовке в течение получаса.
- Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой.
Приятного тебе аппетита!
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