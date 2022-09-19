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Осенний творожно-яблочный пирог без муки: выпечка будет готова за полчаса

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публикации
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Автор
Яблочный пирог Новость обновлена 19 сентября 2022, 12:09
Яблочный пирог

Вкусный вариант, что приготовить на скорую руку на завтрак или обеденный перекус.

Рецептов выпечки с яблоками просто не счесть. И это вполне заслуженно, ведь яблоки – популярный и любимы ингредиент для варенья и начинки во всевозможные пироги и булочки.

"Телеграф" нашел интересный рецепт домашнего яблочного пирога без муки, который готовится просто и быстро. В этой выпечке яблоки очень вкусно сочетаются с домашним творогом.

Как приготовить творожно-яблочный пирог

Ингредиенты:

  • 500 г творога,
  • 3 яблока,
  • 3 яйца,
  • 5 ст. ложек манной крупы,
  • 5 ст. ложек сахара,
  • 1 ч. ложка сахарной пудры,
  • щепотка соли.

Приготовление:

  1. Яблоки почистите и порежьте дольками.
  2. Смешайте яйца с сахаром и солью, добавьте творог и манку и перемешайте.
  3. Выложите тесто в форму, смазанную маслом и посыпанную манкой.
  4. Разровняйте тесто и выложите яблоки сверху, погружая их в творожную массу.
  5. Выпекайте пирог в разогретой до 180°С духовке в течение получаса.
  6. Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой.

Приятного тебе аппетита!

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Теги:
#Рецепт #Пирог #Творог #Яблочный пирог