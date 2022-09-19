Осенний творожно-яблочный пирог без муки: выпечка будет готова за полчаса

Вкусный вариант, что приготовить на скорую руку на завтрак или обеденный перекус.

Рецептов выпечки с яблоками просто не счесть. И это вполне заслуженно, ведь яблоки – популярный и любимы ингредиент для варенья и начинки во всевозможные пироги и булочки.

"Телеграф" нашел интересный рецепт домашнего яблочного пирога без муки, который готовится просто и быстро. В этой выпечке яблоки очень вкусно сочетаются с домашним творогом.

Как приготовить творожно-яблочный пирог

Ингредиенты:

500 г творога,

3 яблока,

3 яйца,

5 ст. ложек манной крупы,

5 ст. ложек сахара,

1 ч. ложка сахарной пудры,

щепотка соли.

Приготовление:

Яблоки почистите и порежьте дольками. Смешайте яйца с сахаром и солью, добавьте творог и манку и перемешайте. Выложите тесто в форму, смазанную маслом и посыпанную манкой. Разровняйте тесто и выложите яблоки сверху, погружая их в творожную массу. Выпекайте пирог в разогретой до 180°С духовке в течение получаса. Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой.

Приятного тебе аппетита!

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