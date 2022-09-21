Соте з цвітної капусти та помідорів на зиму

Цілий город в одній банці: рецепт яскравої вітамінної заготовки.

Любите овочі та робите вітамінні заготовки на зиму? Не варто проходити повз цвітну капусту. Це чудовий інгредієнт для овочевого асорті у зимовій закатці.

"Телеграф" підібрав для вас цікавий рецепт закатки, в якому поєднуються різноманітні овочі. До речі, для такої заготівлі краще брати недозрілі або навіть зелені помідори.

Як зробити овочеве соте

Інгредієнти:

300 г цвітної капусти,

600 г болгарського перцю,

400 г зелених помідорів,

250 г моркви,

250 г цибулі,

150 мл рослинної олії,

170 мл оцту,

сіль за смаком.

Приготування:

Моркву натріть на тертці для корейської моркви. Цибулю дрібно поріжте Помідори накришіть невеликими кубиками. Цвітну капусту розберіть на невеликі суцвіття. Болгарський перець наріжте соломкою. Цвітну капусту та болгарський перець бланшуйте дві хвилини у киплячій воді. Всі овочі складіть в каструлю, заправте олією, оцтом, посоліть і перемішайте. Розкладіть овочеве соте по підготовлених чистих банках. Простерилізуйте банки в киплячій воді півгодини і закатайте. Переверніть банки догори дном, укутайте ковдрою і залиште до повного остигання.

Смачного!

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