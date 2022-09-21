Соте з цвітної капусти та помідорів на зиму
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Цілий город в одній банці: рецепт яскравої вітамінної заготовки.
Любите овочі та робите вітамінні заготовки на зиму? Не варто проходити повз цвітну капусту. Це чудовий інгредієнт для овочевого асорті у зимовій закатці.
"Телеграф" підібрав для вас цікавий рецепт закатки, в якому поєднуються різноманітні овочі. До речі, для такої заготівлі краще брати недозрілі або навіть зелені помідори.
Як зробити овочеве соте
Інгредієнти:
- 300 г цвітної капусти,
- 600 г болгарського перцю,
- 400 г зелених помідорів,
- 250 г моркви,
- 250 г цибулі,
- 150 мл рослинної олії,
- 170 мл оцту,
- сіль за смаком.
Приготування:
- Моркву натріть на тертці для корейської моркви.
- Цибулю дрібно поріжте
- Помідори накришіть невеликими кубиками.
- Цвітну капусту розберіть на невеликі суцвіття.
- Болгарський перець наріжте соломкою.
- Цвітну капусту та болгарський перець бланшуйте дві хвилини у киплячій воді.
- Всі овочі складіть в каструлю, заправте олією, оцтом, посоліть і перемішайте.
- Розкладіть овочеве соте по підготовлених чистих банках.
- Простерилізуйте банки в киплячій воді півгодини і закатайте.
- Переверніть банки догори дном, укутайте ковдрою і залиште до повного остигання.
Смачного!
Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованих кабачків, за яким кабачки виходять ароматними і з хрусткою скоринкою. Також дізнайтеся, як закатати соковите лечо на зиму.