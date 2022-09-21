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Соте из цветной капусты и помидоров на зиму

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публикации
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Автор
Овощное соте на зиму Новость обновлена 21 сентября 2022, 17:34
Овощное соте на зиму

Целый огород в одной банке: рецепт яркой витаминной заготовки.

Любите овощи и делаете витаминные заготовки на зиму? Не стоит проходить мимо цветной капусты. Это отличный ингредиент для овощного ассорти в зимней закатке.

"Телеграф" подобрал для вас интересный рецепт закатки, в котором сочетаются разнообразные овощи. Кстати, для такой заготовки лучше брать недозрелые или даже зеленые помидоры.

Как сделать овощное соте

Ингредиенты:

  • 300 г цветной капусты,
  • 600 г болгарского перца,
  • 400 г зеленых помидоров,
  • 250 г моркови,
  • 250 г лука,
  • 150 мл растительного масла,
  • 170 мл уксуса,
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Морковь натрите на терке для корейской моркови.
  2. Лук мелко порежьте
  3. Помидоры накрошите небольшими кубиками.
  4. Цветную капусту разберите на небольшие соцветия.
  5. Болгарский перец нарежьте соломкой.
  6. Цветную капусту и болгарский перец бланшируйте две минуты в кипящей воде.
  7. Все овощи сложите в кастрюлю, заправьте растительным маслом, уксусом, посолите и перемешайте.
  8. Разложите овощное сотое в подготовленные чистые банки.
  9. Простерилизуют банки в кипящей воде полчаса и закатайте.
  10. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованных кабачков, по которому кабачки получаются ароматными и с хрустящей корочкой. Также узнайте, как закатать сочный лечо на зиму.

Теги:
#Рецепт #Овощи #Цветная капуста #Заготовки на зиму #Соте