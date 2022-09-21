Соте из цветной капусты и помидоров на зиму

Целый огород в одной банке: рецепт яркой витаминной заготовки.

Любите овощи и делаете витаминные заготовки на зиму? Не стоит проходить мимо цветной капусты. Это отличный ингредиент для овощного ассорти в зимней закатке.

"Телеграф" подобрал для вас интересный рецепт закатки, в котором сочетаются разнообразные овощи. Кстати, для такой заготовки лучше брать недозрелые или даже зеленые помидоры.

Как сделать овощное соте

Ингредиенты:

300 г цветной капусты,

600 г болгарского перца,

400 г зеленых помидоров,

250 г моркови,

250 г лука,

150 мл растительного масла,

170 мл уксуса,

соль по вкусу.

Приготовление:

Морковь натрите на терке для корейской моркови. Лук мелко порежьте Помидоры накрошите небольшими кубиками. Цветную капусту разберите на небольшие соцветия. Болгарский перец нарежьте соломкой. Цветную капусту и болгарский перец бланшируйте две минуты в кипящей воде. Все овощи сложите в кастрюлю, заправьте растительным маслом, уксусом, посолите и перемешайте. Разложите овощное сотое в подготовленные чистые банки. Простерилизуют банки в кипящей воде полчаса и закатайте. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Приятного аппетита!

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