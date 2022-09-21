Соте из цветной капусты и помидоров на зиму
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Целый огород в одной банке: рецепт яркой витаминной заготовки.
Любите овощи и делаете витаминные заготовки на зиму? Не стоит проходить мимо цветной капусты. Это отличный ингредиент для овощного ассорти в зимней закатке.
"Телеграф" подобрал для вас интересный рецепт закатки, в котором сочетаются разнообразные овощи. Кстати, для такой заготовки лучше брать недозрелые или даже зеленые помидоры.
Как сделать овощное соте
Ингредиенты:
- 300 г цветной капусты,
- 600 г болгарского перца,
- 400 г зеленых помидоров,
- 250 г моркови,
- 250 г лука,
- 150 мл растительного масла,
- 170 мл уксуса,
- соль по вкусу.
Приготовление:
- Морковь натрите на терке для корейской моркови.
- Лук мелко порежьте
- Помидоры накрошите небольшими кубиками.
- Цветную капусту разберите на небольшие соцветия.
- Болгарский перец нарежьте соломкой.
- Цветную капусту и болгарский перец бланшируйте две минуты в кипящей воде.
- Все овощи сложите в кастрюлю, заправьте растительным маслом, уксусом, посолите и перемешайте.
- Разложите овощное сотое в подготовленные чистые банки.
- Простерилизуют банки в кипящей воде полчаса и закатайте.
- Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.
Приятного аппетита!
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