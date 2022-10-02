Не поспішайте відправляти все у відро для сміття: що робити з огірками, банка з якими вибухнула

Ви самі маєте вирішувати, залишати або викидати огірки, але всі варіанти знати не завадить.

Існує багато рецептів консервованих огірків та корнішонів, проте бувають такі ситуації, коли банки із закрутками вибухають. Що ж робити в такому разі: викинути вміст або їх можна замаринувати повторно?

Як повідомляє prostoway, щоб зрозуміти, чи можна щось робити з огірками, що вибухнули, потрібно їх понюхати і спробувати. Якщо огірки придбали кислинку і приємно пахнуть, як при заквасці, то з ними можна "працювати", а якщо запах неприємний або дивний, а овочі не встигли підкиснути, то вміст банок краще викинути.

Чи можна замаринувати "огірки, що вибухнули" повторно

Якщо кришку зірвало через кілька днів після заходу сонця, а огірки при цьому не забродили і приємно пахнуть, їх можна знову закатати. Тільки для цього всі огірки потрібно дістати з банок і ретельно промити. Після взяти чисті банки, укласти в них овочі та залити їх окропом. Дайте їм постояти кілька хвилин, злийте воду і доведіть її до кипіння. З цієї води приготуйте новий маринад, зменшивши дозування з рецепта вдвічі.

Також у трилітрову банку обов’язково покладіть дві подрібнені таблетки аспірину, а потім все залийте свіжим маринадом. Закатайте банки, переверніть їх і укутайте пледом для поступового остигання.

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