Не поспішайте відправляти все у відро для сміття: що робити з огірками, банка з якими вибухнула
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Ви самі маєте вирішувати, залишати або викидати огірки, але всі варіанти знати не завадить.
Існує багато рецептів консервованих огірків та корнішонів, проте бувають такі ситуації, коли банки із закрутками вибухають. Що ж робити в такому разі: викинути вміст або їх можна замаринувати повторно?
Як повідомляє prostoway, щоб зрозуміти, чи можна щось робити з огірками, що вибухнули, потрібно їх понюхати і спробувати. Якщо огірки придбали кислинку і приємно пахнуть, як при заквасці, то з ними можна "працювати", а якщо запах неприємний або дивний, а овочі не встигли підкиснути, то вміст банок краще викинути.
Чи можна замаринувати "огірки, що вибухнули" повторно
Якщо кришку зірвало через кілька днів після заходу сонця, а огірки при цьому не забродили і приємно пахнуть, їх можна знову закатати. Тільки для цього всі огірки потрібно дістати з банок і ретельно промити. Після взяти чисті банки, укласти в них овочі та залити їх окропом. Дайте їм постояти кілька хвилин, злийте воду і доведіть її до кипіння. З цієї води приготуйте новий маринад, зменшивши дозування з рецепта вдвічі.
Також у трилітрову банку обов’язково покладіть дві подрібнені таблетки аспірину, а потім все залийте свіжим маринадом. Закатайте банки, переверніть їх і укутайте пледом для поступового остигання.
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