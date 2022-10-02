Не спешите отправлять все в мусорное ведро: что делать с огурцами, банка с которыми взорвалась

Вы сами должны решать, оставлять или выбрасывать огурцы, но все варианты знать не помешает.

Существует много рецептов консервированных огурцов и корнишонов, однако бывают такие ситуации, когда банки с закрутками взрываются. Что же делать в таком случае: выбросить содержимое или же их можно замариновать повторно?

Как сообщает prostoway, чтобы понять, можно ли что-либо делать с взорвавшимися огурцами, нужно их понюхать и попробовать. Если – огурцы приобрели кислинку и приятно пахнут, как при закваске, то с ними можно "работать", а если запах неприятный или странный, а овощи не успели подкиснуть, то содержимое банок лучше выбросить.

Можно ли замариновать "взорвавшиеся" огурцы повторно

Если крышку сорвало через несколько дней после заката, а огурцы при этом не забродили и приятно пахнут, то их можно снова закатать. Только для этого, все огурцы нужно достать из банок и тщательно промыть. После взять чистые банки, уложить в них овощи и залить их крутым кипятком. Затем дайте им постоять несколько минут, слейте воду и доведите ее до кипения. Из этой воды приготовьте новый маринад, снизив дозировку из рецепта вдвое.

Также в трехлитровую банку обязательно положите две измельченные таблетки аспирина, а после все залейте свежим маринадом. Закатайте банки, переверните их и укутайте пледом для постепенного остывания.

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