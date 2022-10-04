Яблучні пряники, які не черствіють: рецепт ідеальної випічки (відео)

Незважаючи на свою простоту, пряники підкорюють своїм смаком.

Що може бути краще, ніж найсмачніше домашнє печиво, приготовлене своїми руками. Особливо, коли воно довго зберігається і не черствіє наступного дня. Саме таким рецептом ми хочемо поділитися з вами сьогодні.

Як приготувати повітряні та м’які яблучні пряники розповіла кулінарний блогер Марія Михальченко на своєму ютуб-каналі. Яскраво виражений смак яблук та аромат ванілі з корицею нікого не залишить байдужим.

Яблучні пряники: рецепт

Інгредієнти:

370 г очищених яблук

1 яйце

0,5 ч. л. солі

175 г цукру

4 ст. л. рослинної олії

370 г борошна

1 ч. л. розпушувача

0,5 лимона

1 ч. л. меленої кориці

110 г + 1 ч. л. вершкового масла

1 ч. л. ванільного цукру

Спосіб приготування:

Яблука помийте, очистьте та поріжте на невеликі шматочки. Збризкайте їх соком лимона, посипте корицею і перемішайте На розігрітій сковороді з чайною ложкою вершкового масла доведіть яблука до м’якості, періодично помішуючи. Після цього перебийте фрукти у пюре. До борошна додайте розпушувач і перемішайте до однорідності. До яблучного пюре додайте цукор, 110 г розтопленого вершкового масла, яйце, сіль і ванільний цукор. Ретельно перемішайте все до однорідності. До яблучної маси додайте половину борошняної суміші, перемішайте і потім додайте другу половину борошна. Знову все перемішайте. Сформуйте з тіста кульки розміром із великий волоський горіх. Викладайте заготівлі печива на невеликій відстані один від одного на лист, застелений пергаментним папером. Випікайте печиво в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 35 хвилин до готовності.

Раніше "Телеграф" ділився легким рецептом легендарного печива "Гусині лапки". А також ми писали, як у домашніх умовах приготувати популярне печиво з тріщинами. Все досить просто.