Яблучні пряники, які не черствіють: рецепт ідеальної випічки (відео)
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Незважаючи на свою простоту, пряники підкорюють своїм смаком.
Що може бути краще, ніж найсмачніше домашнє печиво, приготовлене своїми руками. Особливо, коли воно довго зберігається і не черствіє наступного дня. Саме таким рецептом ми хочемо поділитися з вами сьогодні.
Як приготувати повітряні та м’які яблучні пряники розповіла кулінарний блогер Марія Михальченко на своєму ютуб-каналі. Яскраво виражений смак яблук та аромат ванілі з корицею нікого не залишить байдужим.
Яблучні пряники: рецепт
Інгредієнти:
- 370 г очищених яблук
- 1 яйце
- 0,5 ч. л. солі
- 175 г цукру
- 4 ст. л. рослинної олії
- 370 г борошна
- 1 ч. л. розпушувача
- 0,5 лимона
- 1 ч. л. меленої кориці
- 110 г + 1 ч. л. вершкового масла
- 1 ч. л. ванільного цукру
Спосіб приготування:
- Яблука помийте, очистьте та поріжте на невеликі шматочки. Збризкайте їх соком лимона, посипте корицею і перемішайте
- На розігрітій сковороді з чайною ложкою вершкового масла доведіть яблука до м’якості, періодично помішуючи. Після цього перебийте фрукти у пюре.
- До борошна додайте розпушувач і перемішайте до однорідності.
- До яблучного пюре додайте цукор, 110 г розтопленого вершкового масла, яйце, сіль і ванільний цукор. Ретельно перемішайте все до однорідності.
- До яблучної маси додайте половину борошняної суміші, перемішайте і потім додайте другу половину борошна. Знову все перемішайте.
- Сформуйте з тіста кульки розміром із великий волоський горіх. Викладайте заготівлі печива на невеликій відстані один від одного на лист, застелений пергаментним папером.
- Випікайте печиво в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 35 хвилин до готовності.
Раніше "Телеграф" ділився легким рецептом легендарного печива "Гусині лапки". А також ми писали, як у домашніх умовах приготувати популярне печиво з тріщинами. Все досить просто.