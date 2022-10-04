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Яблучні пряники, які не черствіють: рецепт ідеальної випічки (відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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М’які, смачні та довго не псуються
М’які, смачні та довго не псуються

Незважаючи на свою простоту, пряники підкорюють своїм смаком.

Що може бути краще, ніж найсмачніше домашнє печиво, приготовлене своїми руками. Особливо, коли воно довго зберігається і не черствіє наступного дня. Саме таким рецептом ми хочемо поділитися з вами сьогодні.

Як приготувати повітряні та м’які яблучні пряники розповіла кулінарний блогер Марія Михальченко на своєму ютуб-каналі. Яскраво виражений смак яблук та аромат ванілі з корицею нікого не залишить байдужим.

Яблучні пряники: рецепт

Інгредієнти:

  • 370 г очищених яблук
  • 1 яйце
  • 0,5 ч. л. солі
  • 175 г цукру
  • 4 ст. л. рослинної олії
  • 370 г борошна
  • 1 ч. л. розпушувача
  • 0,5 лимона
  • 1 ч. л. меленої кориці
  • 110 г + 1 ч. л. вершкового масла
  • 1 ч. л. ванільного цукру

Спосіб приготування:

  1. Яблука помийте, очистьте та поріжте на невеликі шматочки. Збризкайте їх соком лимона, посипте корицею і перемішайте
  2. На розігрітій сковороді з чайною ложкою вершкового масла доведіть яблука до м’якості, періодично помішуючи. Після цього перебийте фрукти у пюре.
  3. До борошна додайте розпушувач і перемішайте до однорідності.
  4. До яблучного пюре додайте цукор, 110 г розтопленого вершкового масла, яйце, сіль і ванільний цукор. Ретельно перемішайте все до однорідності.
  5. До яблучної маси додайте половину борошняної суміші, перемішайте і потім додайте другу половину борошна. Знову все перемішайте.
  6. Сформуйте з тіста кульки розміром із великий волоський горіх. Викладайте заготівлі печива на невеликій відстані один від одного на лист, застелений пергаментним папером.
  7. Випікайте печиво в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 35 хвилин до готовності.

Раніше "Телеграф" ділився легким рецептом легендарного печива "Гусині лапки". А також ми писали, як у домашніх умовах приготувати популярне печиво з тріщинами. Все досить просто.

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#Рецепт #Печиво #Пряники