Яблочные пряники, которые не черствеют: рецепт идеальной выпечки (видео)
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Несмотря на свою простоту, пряники покоряют своим вкусом.
Что может быть лучше, чем вкуснейшее домашнее печенье, приготовленное своими руками. Особенно, когда оно долго хранится и не черствеет на следующий день. Именно таким рецептом мы и хотим поделиться с вами сегодня.
Как приготовить воздушные и мягкие яблочные пряники рассказала кулинарный блогер Мария Михальченко на своем ютуб-канале. Ярко выраженный вкус яблок и аромат ванили с корицей никого не оставит равнодушным.
Яблочные пряники: рецепт
Ингредиенты:
- 370 г очищенных яблок
- 1 яйцо
- 0,5 ч. л. соли
- 175 г сахара
- 4 ст. л. растительного масла
- 370 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 0,5 лимона
- 1 ч. л. молотой корицы
- 110 г + 1 ч. л. сливочного масла
- 1 ч. л. ванильного сахара
Способ приготовления:
- Яблоки помойте, очистите и порежьте на небольшие кусочки. Сбрызните их соком лимона, посыпьте корицей и перемешайте
- На разогретой сковороде с чайной ложкой сливочного масла потушите яблоки до мягкости, периодически помешивая. После этого перебейте фрукты в пюре.
- К муке добавьте разрыхлитель и перемешайте до однородности.
- К яблочному пюре добавьте сахар, 110 граммов растопленного сливочного масла, яйцо, соль и ванильный сахар. Тщательно все перемешайте до однородности.
- К яблочной массе добавьте половину мучной смеси, перемешайте, и затем добавьте вторую половину муки. Снова все перемешайте.
- Сформируйте из теста шарики размером с большой грецкий орех. Выкладывайте заготовки печенья на небольшом расстоянии друг от друга на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Выпекайте печенье в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 35 минут до готовности.
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