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Яблочные пряники, которые не черствеют: рецепт идеальной выпечки (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Мягкие, вкусные и долго не портятся
Мягкие, вкусные и долго не портятся

Несмотря на свою простоту, пряники покоряют своим вкусом.

Что может быть лучше, чем вкуснейшее домашнее печенье, приготовленное своими руками. Особенно, когда оно долго хранится и не черствеет на следующий день. Именно таким рецептом мы и хотим поделиться с вами сегодня.

Как приготовить воздушные и мягкие яблочные пряники рассказала кулинарный блогер Мария Михальченко на своем ютуб-канале. Ярко выраженный вкус яблок и аромат ванили с корицей никого не оставит равнодушным.

Яблочные пряники: рецепт

Ингредиенты:

  • 370 г очищенных яблок
  • 1 яйцо
  • 0,5 ч. л. соли
  • 175 г сахара
  • 4 ст. л. растительного масла
  • 370 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 0,5 лимона
  • 1 ч. л. молотой корицы
  • 110 г + 1 ч. л. сливочного масла
  • 1 ч. л. ванильного сахара

Способ приготовления:

  1. Яблоки помойте, очистите и порежьте на небольшие кусочки. Сбрызните их соком лимона, посыпьте корицей и перемешайте
  2. На разогретой сковороде с чайной ложкой сливочного масла потушите яблоки до мягкости, периодически помешивая. После этого перебейте фрукты в пюре.
  3. К муке добавьте разрыхлитель и перемешайте до однородности.
  4. К яблочному пюре добавьте сахар, 110 граммов растопленного сливочного масла, яйцо, соль и ванильный сахар. Тщательно все перемешайте до однородности.
  5. К яблочной массе добавьте половину мучной смеси, перемешайте, и затем добавьте вторую половину муки. Снова все перемешайте.
  6. Сформируйте из теста шарики размером с большой грецкий орех. Выкладывайте заготовки печенья на небольшом расстоянии друг от друга на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  7. Выпекайте печенье в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 35 минут до готовности.

Ранее "Телеграф" делился легким рецептом легендарного печенья "Гусиные лапки". А также мы писали, как в домашних условиях приготовить популярное печенье с трещинками. Все достаточно просто.

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#Рецепт #Печенье #Пряники