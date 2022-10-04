Яблочные пряники, которые не черствеют: рецепт идеальной выпечки (видео)

Несмотря на свою простоту, пряники покоряют своим вкусом.

Что может быть лучше, чем вкуснейшее домашнее печенье, приготовленное своими руками. Особенно, когда оно долго хранится и не черствеет на следующий день. Именно таким рецептом мы и хотим поделиться с вами сегодня.

Как приготовить воздушные и мягкие яблочные пряники рассказала кулинарный блогер Мария Михальченко на своем ютуб-канале. Ярко выраженный вкус яблок и аромат ванили с корицей никого не оставит равнодушным.

Яблочные пряники: рецепт

Ингредиенты:

370 г очищенных яблок

1 яйцо

0,5 ч. л. соли

175 г сахара

4 ст. л. растительного масла

370 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

0,5 лимона

1 ч. л. молотой корицы

110 г + 1 ч. л. сливочного масла

1 ч. л. ванильного сахара

Способ приготовления:

Яблоки помойте, очистите и порежьте на небольшие кусочки. Сбрызните их соком лимона, посыпьте корицей и перемешайте На разогретой сковороде с чайной ложкой сливочного масла потушите яблоки до мягкости, периодически помешивая. После этого перебейте фрукты в пюре. К муке добавьте разрыхлитель и перемешайте до однородности. К яблочному пюре добавьте сахар, 110 граммов растопленного сливочного масла, яйцо, соль и ванильный сахар. Тщательно все перемешайте до однородности. К яблочной массе добавьте половину мучной смеси, перемешайте, и затем добавьте вторую половину муки. Снова все перемешайте. Сформируйте из теста шарики размером с большой грецкий орех. Выкладывайте заготовки печенья на небольшом расстоянии друг от друга на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте печенье в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 35 минут до готовности.

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