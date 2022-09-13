Так просто, но так вкусно: как приготовить популярное печенье "Гусиные лапки" (видео)

Нет ничего вкуснее домашнего печенья, в котором только натуральные ингредиенты

В магазинах можно найти разные виды выпечки, но, согласитесь, сделанная своими руками намного вкуснее. Домашнее печенье – идеальный вариант, если не знаете, что приготовить к чаю. Старые добрые "Гусиные лапки" не содержат никаких лишних ингредиентов и порадуют вкусом и приятной хрустящей корочкой.

Рецептом печенья "Гусиные лапки" поделилась фудблогерка Татьяна Шеремет (tania_sheremet) в Instagram. Эта вкусность достаточно простая в приготовлении, да и понадобятся вполне доступные ингредиенты. Чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы.

Ингредиенты:

мука – 100 г

кисломолочный творог – 180 г (5%)

сливочное масло – 60 г

разрыхлитель — 4 г

щепотка соли

Для обваливания:

сахар – 100 г

ванильный сахар – 10 г

Способ приготовления:

В миске смешиваем муку, кисломолочный творог, масло комнатной температуры, разрыхлитель, соль, быстро замешиваем тесто. Раскатываем толщиной 3 мм, при необходимости подсыпаем муку, вырезаем кружочки. Сахар смешиваем с ванильным сахаром, обваливаем тесто с обеих сторон. Складываем кружочки пополам, затем еще раз пополам. Перекладываем на пергамент, ставим в разогретую духовку на 170 градусов и выпекаем до золотистого цвета.

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