Так просто, но так вкусно: как приготовить популярное печенье "Гусиные лапки" (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Нет ничего вкуснее домашнего печенья, в котором только натуральные ингредиенты
В магазинах можно найти разные виды выпечки, но, согласитесь, сделанная своими руками намного вкуснее. Домашнее печенье – идеальный вариант, если не знаете, что приготовить к чаю. Старые добрые "Гусиные лапки" не содержат никаких лишних ингредиентов и порадуют вкусом и приятной хрустящей корочкой.
Рецептом печенья "Гусиные лапки" поделилась фудблогерка Татьяна Шеремет (tania_sheremet) в Instagram. Эта вкусность достаточно простая в приготовлении, да и понадобятся вполне доступные ингредиенты. Чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы.
Ингредиенты:
- мука – 100 г
- кисломолочный творог – 180 г (5%)
- сливочное масло – 60 г
- разрыхлитель — 4 г
- щепотка соли
Для обваливания:
- сахар – 100 г
- ванильный сахар – 10 г
Способ приготовления:
- В миске смешиваем муку, кисломолочный творог, масло комнатной температуры, разрыхлитель, соль, быстро замешиваем тесто.
- Раскатываем толщиной 3 мм, при необходимости подсыпаем муку, вырезаем кружочки.
- Сахар смешиваем с ванильным сахаром, обваливаем тесто с обеих сторон. Складываем кружочки пополам, затем еще раз пополам. Перекладываем на пергамент, ставим в разогретую духовку на 170 градусов и выпекаем до золотистого цвета.
Ранее "Телеграф" поделился рецептом украинских мандриков – песочного печенья с сыром и маком, о котором рассказал известный кулинар Евгений Клопотенко.