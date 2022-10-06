З цим інгредієнтом кекс стане набагато смачнішим: суперпростий рецепт
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М’ята додасть випічці ароматності і надасть приємного смаку
Такий вид випічки, як кекс – один із найбільш зрозумілих та простих у приготуванні. Якщо вам набридли традиційні рецепти, то спробуйте урізноманітнити тісто одним незвичайним інгредієнтом — м’ятою. До речі, вона додасть випічки яскравості та кольору.
Рецептом смачного м’ятного кексу з глазур’ю поділилася фудблогерка Юлія Василюк у Instagram. Кекс виходить ніжним, повітряним, а завдяки шоколадній помадці виглядає як десерт із пристойної кондитерської.
Як приготувати кекс з м’ятою
Складові:
- М’ята – 30 г (тільки листочки)
- Олія соняшникова — 120 г
- Яйця — 2 шт.
- Молоко — 120 мл
- Цукор — 100 г
- Борошно — 150 г
- Розпушувач — 1 чайна ложка
Спосіб приготування:
- М’яту разом із олією пробити добре блендером.
- Яйця і цукор збити міксером до пишності, на це піде приблизно 5 хвилин.
- До збитої маси додаємо молоко та пробиту м’яту, перемішуємо лопаткою.
- До рідкої маси додаємо просіяне борошно з розпушувачем, добре перемішуємо.
- Випікаємо при 170 градусах 30-40 хвилин.
- Готовність перевіряємо зубочисткою, вона має бути сухою.
Як зробити шоколадну глазур на кекс
Складові:
- 60 г молочного шоколаду
- 10 мл олії
Спосіб приготування:
- Розтопити шоколад у мікрохвильовій печі та додати олію, перемішати і полити охолоджений кекс.
- Якщо поставити в холодильник – глазур застигне, або можна залишити так.
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