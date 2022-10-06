З цим інгредієнтом кекс стане набагато смачнішим: суперпростий рецепт

М’ята додасть випічці ароматності і надасть приємного смаку

Такий вид випічки, як кекс – один із найбільш зрозумілих та простих у приготуванні. Якщо вам набридли традиційні рецепти, то спробуйте урізноманітнити тісто одним незвичайним інгредієнтом — м’ятою. До речі, вона додасть випічки яскравості та кольору.

Рецептом смачного м’ятного кексу з глазур’ю поділилася фудблогерка Юлія Василюк у Instagram. Кекс виходить ніжним, повітряним, а завдяки шоколадній помадці виглядає як десерт із пристойної кондитерської.

Як приготувати кекс з м’ятою

Складові:

М’ята – 30 г (тільки листочки)

Олія соняшникова — 120 г

Яйця — 2 шт.

Молоко — 120 мл

Цукор — 100 г

Борошно — 150 г

Розпушувач — 1 чайна ложка

Спосіб приготування:

М’яту разом із олією пробити добре блендером. Яйця і цукор збити міксером до пишності, на це піде приблизно 5 хвилин. До збитої маси додаємо молоко та пробиту м’яту, перемішуємо лопаткою. До рідкої маси додаємо просіяне борошно з розпушувачем, добре перемішуємо. Випікаємо при 170 градусах 30-40 хвилин. Готовність перевіряємо зубочисткою, вона має бути сухою.

Як зробити шоколадну глазур на кекс

Складові:

60 г молочного шоколаду

10 мл олії

Спосіб приготування:

Розтопити шоколад у мікрохвильовій печі та додати олію, перемішати і полити охолоджений кекс. Якщо поставити в холодильник – глазур застигне, або можна залишити так.

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