С этим ингредиентом кекс станет намного вкуснее: суперпростой рецепт

Мята добавит выпечке ароматности и придаст приятное послевкусие

Такой вид выпечки, как кекс – один из наиболее понятных и простых в приготовлении. Если вам надоели традиционные рецепты, то попробуйте разнообразить тесто одним необычным ингредиентом – мятой. К слову, она добавит выпечки яркости и цвета.

Рецептом вкусного мятного кекса с глазурью поделилась фудблогерка Юлия Василюк в Instagram. Кекс получается нежным, воздушным, а благодаря шоколадной помадке выглядит как десерт из приличной кондитерской.

Как приготовить кекс с мятой

Ингредиенты:

Мята — 30 г (только листочки)

Масло подсолнечное — 120 г

Яйца — 2 шт.

Молоко — 120 мл

Сахар — 100 г

Мука — 150 г

Разрыхлитель — 1 чайная ложка

Способ приготовления:

Мяту вместе с маслом пробить хорошо блендером. Яйца и сахар взбить миксером до пышности, на это уйдет примерно 5 минут. К взбитой массе добавляем молоко и пробитую мяту, перемешиваем лопаткой. К жидкой массе добавляем просеянную муку с разрыхлителем, хорошо перемешиваем. Выпекаем при 170 градусах 30-40 минут. Готовность проверяем зубочисткой, она должна быть сухой.

Как сделать шоколадную глазурь на кекс

Ингредиенты:

60 г молочного шоколада

10 мл подсолнечного масла

Способ приготовления:

Растопить шоколад в микроволновке и добавить масло, перемешать и полить охлажденный кекс. Если поставить в холодильник — глазурь застынет, или можно оставить так.

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