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С этим ингредиентом кекс станет намного вкуснее: суперпростой рецепт

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Мятный кекс. Фото: instagram/yuliya_vasylyuk Новость обновлена 06 октября 2022, 21:24
Мятный кекс. Фото: instagram/yuliya_vasylyuk

Мята добавит выпечке ароматности и придаст приятное послевкусие

Такой вид выпечки, как кекс – один из наиболее понятных и простых в приготовлении. Если вам надоели традиционные рецепты, то попробуйте разнообразить тесто одним необычным ингредиентом – мятой. К слову, она добавит выпечки яркости и цвета.

Рецептом вкусного мятного кекса с глазурью поделилась фудблогерка Юлия Василюк в Instagram. Кекс получается нежным, воздушным, а благодаря шоколадной помадке выглядит как десерт из приличной кондитерской.

Как приготовить кекс с мятой

Ингредиенты:

  • Мята — 30 г (только листочки)
  • Масло подсолнечное — 120 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Молоко — 120 мл
  • Сахар — 100 г
  • Мука — 150 г
  • Разрыхлитель — 1 чайная ложка

Способ приготовления:

  1. Мяту вместе с маслом пробить хорошо блендером.
  2. Яйца и сахар взбить миксером до пышности, на это уйдет примерно 5 минут.
  3. К взбитой массе добавляем молоко и пробитую мяту, перемешиваем лопаткой.
  4. К жидкой массе добавляем просеянную муку с разрыхлителем, хорошо перемешиваем.
  5. Выпекаем при 170 градусах 30-40 минут.
  6. Готовность проверяем зубочисткой, она должна быть сухой.

Как сделать шоколадную глазурь на кекс

Ингредиенты:

  • 60 г молочного шоколада
  • 10 мл подсолнечного масла

Способ приготовления:

  1. Растопить шоколад в микроволновке и добавить масло, перемешать и полить охлажденный кекс.
  2. Если поставить в холодильник — глазурь застынет, или можно оставить так.

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