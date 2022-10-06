С этим ингредиентом кекс станет намного вкуснее: суперпростой рецепт
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Мята добавит выпечке ароматности и придаст приятное послевкусие
Такой вид выпечки, как кекс – один из наиболее понятных и простых в приготовлении. Если вам надоели традиционные рецепты, то попробуйте разнообразить тесто одним необычным ингредиентом – мятой. К слову, она добавит выпечки яркости и цвета.
Рецептом вкусного мятного кекса с глазурью поделилась фудблогерка Юлия Василюк в Instagram. Кекс получается нежным, воздушным, а благодаря шоколадной помадке выглядит как десерт из приличной кондитерской.
Как приготовить кекс с мятой
Ингредиенты:
- Мята — 30 г (только листочки)
- Масло подсолнечное — 120 г
- Яйца — 2 шт.
- Молоко — 120 мл
- Сахар — 100 г
- Мука — 150 г
- Разрыхлитель — 1 чайная ложка
Способ приготовления:
- Мяту вместе с маслом пробить хорошо блендером.
- Яйца и сахар взбить миксером до пышности, на это уйдет примерно 5 минут.
- К взбитой массе добавляем молоко и пробитую мяту, перемешиваем лопаткой.
- К жидкой массе добавляем просеянную муку с разрыхлителем, хорошо перемешиваем.
- Выпекаем при 170 градусах 30-40 минут.
- Готовность проверяем зубочисткой, она должна быть сухой.
Как сделать шоколадную глазурь на кекс
Ингредиенты:
- 60 г молочного шоколада
- 10 мл подсолнечного масла
Способ приготовления:
- Растопить шоколад в микроволновке и добавить масло, перемешать и полить охлажденный кекс.
- Если поставить в холодильник — глазурь застынет, или можно оставить так.
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