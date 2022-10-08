Вітамінне соте на зиму: заготуйте яскраві осінні овочі

Без такого дивовижного та смачного салату не обходиться жодне застілля.

У продовження закаточної теми "Телеграф" пропонує вам черговий рецепт заготовок на зиму. Спробуйте найпростіший рецепт овочевого соте, в якому поєдналися найпопулярніші осінні овочі: баклажани, помідори, болгарський перець, морква та цибуля.

Рецепт заслуговує на увагу, завдяки простоті приготування, швидкості поїдання і чудовому смаку цієї заготовки. Кількість спецій та гостроту овочів регулюйте за своїм бажанням.

Як приготувати овочеве соте

Інгредієнти:

баклажани – 3 кг,

помідори – 2 кг,

перець болгарський – 1 кг,

морква – 1 кг,

цибуля – 0,5 кг,

часник — 3 головки,

5 ст. ложок рослинної олії,

9% оцет – 3 ст. ложки,

паприка – за смаком,

чорний мелений перець – за смаком,

цукор – за смаком,

сіль за смаком.

Приготування:

Всі овочі помийте, обсушіть та очистіть від хвостиків. Зрізати шкірку не потрібно. Баклажани наріжте великими кубиками. Помідори також наріжте кубиками. Болгарський перець поріжте такими самими за розмірами кубиками. Моркву поріжте кружальцями. Цибулю поріжте півкільцями. Часник покришіть маленькими шматочками. Обсмажте баклажани на великому вогні у розігрітій олії. Додайте помідори та болгарський перець. На окремій сковороді обсмажте моркву та цибулю. Потім з’єднайте з іншими овочами, додайте часник, спеції, сіль та цукор. Протушкуйте овочі півгодини, наприкінці додайте оцет. Гарячі овочі розкладіть по підготовлених стерилізованих банках і закатайте. Переверніть банки догори дном, укутайте ковдрою та залиште до повного охолодження.

Смачного!

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