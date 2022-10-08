Вітамінне соте на зиму: заготуйте яскраві осінні овочі
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Без такого дивовижного та смачного салату не обходиться жодне застілля.
У продовження закаточної теми "Телеграф" пропонує вам черговий рецепт заготовок на зиму. Спробуйте найпростіший рецепт овочевого соте, в якому поєдналися найпопулярніші осінні овочі: баклажани, помідори, болгарський перець, морква та цибуля.
Рецепт заслуговує на увагу, завдяки простоті приготування, швидкості поїдання і чудовому смаку цієї заготовки. Кількість спецій та гостроту овочів регулюйте за своїм бажанням.
Як приготувати овочеве соте
Інгредієнти:
- баклажани – 3 кг,
- помідори – 2 кг,
- перець болгарський – 1 кг,
- морква – 1 кг,
- цибуля – 0,5 кг,
- часник — 3 головки,
- 5 ст. ложок рослинної олії,
- 9% оцет – 3 ст. ложки,
- паприка – за смаком,
- чорний мелений перець – за смаком,
- цукор – за смаком,
- сіль за смаком.
Приготування:
- Всі овочі помийте, обсушіть та очистіть від хвостиків. Зрізати шкірку не потрібно.
- Баклажани наріжте великими кубиками.
- Помідори також наріжте кубиками.
- Болгарський перець поріжте такими самими за розмірами кубиками.
- Моркву поріжте кружальцями.
- Цибулю поріжте півкільцями.
- Часник покришіть маленькими шматочками.
- Обсмажте баклажани на великому вогні у розігрітій олії.
- Додайте помідори та болгарський перець.
- На окремій сковороді обсмажте моркву та цибулю.
- Потім з’єднайте з іншими овочами, додайте часник, спеції, сіль та цукор.
- Протушкуйте овочі півгодини, наприкінці додайте оцет.
- Гарячі овочі розкладіть по підготовлених стерилізованих банках і закатайте.
- Переверніть банки догори дном, укутайте ковдрою та залиште до повного охолодження.
Смачного!
Раніше "Телеграф" ділився апетитним рецептом домашньої заготовки на зиму баклажанів, які за смаком схожі на гриби. А ще зробіть зимову заготовку із родзинкою: консервовані помідори з виноградом.