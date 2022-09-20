Баклажани, як гриби: рецепт апетитної домашньої заготовки на зиму

Як цікаво та смачно законсервувати баклажани: зробіть із них гриби.

У сезон закаток і зимових заготовок кожна господиня хоче встигнути зробити всілякі цікаві закуски, щоб овочі не приїдалися і не набридали своєю одноманітністю.

Що можна зробити із баклажанів, окрім рагу, ікри та лечо? Спробуйте цікавий рецепт, який вам пропонує "Телеграф", і замаскуйте сині під гриби. Такий зимовий салат дозволяє використовувати навіть пошкоджені або перезрілі плоди, а грибна закуска виходить без гіркоти і з пікантним післясмаком.

Як зробити гриби із баклажанів

Інгредієнти:

2 кг баклажанів,

3 болгарські перці,

1 стручок гіркого перцю,

2 головки часнику,

1 склянка рослинної олії,

1 пучок зелені: петрушка та кріп,

для маринаду:

1 л води

4 ст. ложки 9%-го оцту,

2 ст. ложки солі.

Приготування:

Баклажани очистіть від хвостиків та шкірки і поріжте кубиками приблизно 1 см х 1 см. Залийте баклажани підсоленою водою на 30 хвилин, щоб пішла гіркота. Трохи відіжміть шматочки баклажанів, відправте на сковороду з розігрітою олією і обсмажте на середньому вогні 10-15 хвилин, періодично помішуючи. Остудіть овочі до кімнатної температури. Приготуйте маринад, додавши у воду оцет та сіль до повного розчинення. Гіркий перець наріжте тонкими кільцями. Подрібніть зелень петрушки та кропу. Часник поріжте тонкими часточками. Болгарський перець очистіть від плодоніжки та насіння, наріжте соломкою або півкільцями. Перемішайте всі сирі інгредієнти і викладіть в емальовану каструлю шарами, чергуючи овочі та обсмажені баклажани. Залийте овочі підготовленим холодним маринадом, щоб він повністю їх покрив. Покладіть зверху гніт і залиште на 10 годин або ніч. Злийте маринад в іншу ємність, а овочі перемішайте, розкладіть по підготовлених стерилізованих банках і залийте маринадом зверху. Поставте банки стерилізуватися, а потім закатайте, переверніть догори дном, укутайте ковдрою і залиште до повного остигання.

Смачного!

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