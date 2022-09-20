Баклажани, як гриби: рецепт апетитної домашньої заготовки на зиму
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Як цікаво та смачно законсервувати баклажани: зробіть із них гриби.
У сезон закаток і зимових заготовок кожна господиня хоче встигнути зробити всілякі цікаві закуски, щоб овочі не приїдалися і не набридали своєю одноманітністю.
Що можна зробити із баклажанів, окрім рагу, ікри та лечо? Спробуйте цікавий рецепт, який вам пропонує "Телеграф", і замаскуйте сині під гриби. Такий зимовий салат дозволяє використовувати навіть пошкоджені або перезрілі плоди, а грибна закуска виходить без гіркоти і з пікантним післясмаком.
Як зробити гриби із баклажанів
Інгредієнти:
- 2 кг баклажанів,
- 3 болгарські перці,
- 1 стручок гіркого перцю,
- 2 головки часнику,
- 1 склянка рослинної олії,
- 1 пучок зелені: петрушка та кріп,
для маринаду:
- 1 л води
- 4 ст. ложки 9%-го оцту,
- 2 ст. ложки солі.
Приготування:
- Баклажани очистіть від хвостиків та шкірки і поріжте кубиками приблизно 1 см х 1 см.
- Залийте баклажани підсоленою водою на 30 хвилин, щоб пішла гіркота.
- Трохи відіжміть шматочки баклажанів, відправте на сковороду з розігрітою олією і обсмажте на середньому вогні 10-15 хвилин, періодично помішуючи.
- Остудіть овочі до кімнатної температури.
- Приготуйте маринад, додавши у воду оцет та сіль до повного розчинення.
- Гіркий перець наріжте тонкими кільцями.
- Подрібніть зелень петрушки та кропу.
- Часник поріжте тонкими часточками.
- Болгарський перець очистіть від плодоніжки та насіння, наріжте соломкою або півкільцями.
- Перемішайте всі сирі інгредієнти і викладіть в емальовану каструлю шарами, чергуючи овочі та обсмажені баклажани.
- Залийте овочі підготовленим холодним маринадом, щоб він повністю їх покрив. Покладіть зверху гніт і залиште на 10 годин або ніч.
- Злийте маринад в іншу ємність, а овочі перемішайте, розкладіть по підготовлених стерилізованих банках і залийте маринадом зверху.
- Поставте банки стерилізуватися, а потім закатайте, переверніть догори дном, укутайте ковдрою і залиште до повного остигання.
Смачного!
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