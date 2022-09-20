Баклажаны, как грибы: рецепт аппетитной домашней заготовки на зиму

Как интересно и вкусно законсервироть баклажаны: сделайте из них грибы.

В сезон закаток и зимних заготовок каждая хозяйка хочет успеть сделать всевозможные интересные закуски, чтобы овощи не приедались и не надоедали своей однообразностью.

Что можно сделать из баклажанов, помимо рагу, икры и лечо? Попробуйте интересный рецепт, который вам предлагает "Телеграф", и замаскируйте синенькие под грибы. Такой зимний салат позволяет использовать даже поврежденные или переросшие плоды, а грибная закуска получается без горечи и с пикантным послевкусием.

Как сделать грибы из баклажанов

Ингредиенты:

2 кг баклажанов,

3 болгарских перца,

1 стручок горького перца,

2 головки чеснока,

1 стакан растительного масла,

1 пучок зелени: петрушка и укроп,

для маринада:

1 л воды,

4 ст. ложки 9%-го уксуса,

2 ст. ложки соли.

Приготовление:

Баклажаны очистите от хвостиков и кожуры и порежьте кубиками примерно 1 см х 1 см. Залейте баклажаны подсоленной водой на 30 минут, чтобы ушла горечь. Слегка отожмите кусочки баклажанов, отправьте на сковороду с разогретым растительным маслом и обжарьте на среднем огне 10-15 минут, периодически помешивая. Остудите овощи до комнатной температуры. Приготовьте маринад, добавив в воду уксус и соль до полного растворения. Горький перец нарежьте очень тонкими кольцами. Измельчите зелень петрушки и укропа. Чеснок порежьте тонкими дольками. Болгарский перец очистите от плодоножки и семян, нарежьте соломкой или полукольцами. Перемешайте все сырые ингредиенты и выложите в эмалированную кастрюлю слоями, чередуя овощи и обжаренные баклажаны. Залейте овощи подготовленным холодным маринадом, чтобы он их полностью покрыл. Положите сверху гнет и оставьте на 10 часов или на ночь. Слейте маринад в другую емкость, а овощи перемешайте, разложите по подготовленным стерилизованным банкам и залейте сверху маринадом. Поставьте банки стерилизоваться, а затем закатайте, переверните вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Приятного аппетита!

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