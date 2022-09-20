Укр

Баклажаны, как грибы: рецепт аппетитной домашней заготовки на зиму

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публикации
Читати українською
Автор
Баклажаны, как грибы Новость обновлена 20 сентября 2022, 17:13
Баклажаны, как грибы

Как интересно и вкусно законсервироть баклажаны: сделайте из них грибы.

В сезон закаток и зимних заготовок каждая хозяйка хочет успеть сделать всевозможные интересные закуски, чтобы овощи не приедались и не надоедали своей однообразностью.

Что можно сделать из баклажанов, помимо рагу, икры и лечо? Попробуйте интересный рецепт, который вам предлагает "Телеграф", и замаскируйте синенькие под грибы. Такой зимний салат позволяет использовать даже поврежденные или переросшие плоды, а грибная закуска получается без горечи и с пикантным послевкусием.

Как сделать грибы из баклажанов

Ингредиенты:

  • 2 кг баклажанов,
  • 3 болгарских перца,
  • 1 стручок горького перца,
  • 2 головки чеснока,
  • 1 стакан растительного масла,
  • 1 пучок зелени: петрушка и укроп,

для маринада:

  • 1 л воды,
  • 4 ст. ложки 9%-го уксуса,
  • 2 ст. ложки соли.

Приготовление:

  1. Баклажаны очистите от хвостиков и кожуры и порежьте кубиками примерно 1 см х 1 см.
  2. Залейте баклажаны подсоленной водой на 30 минут, чтобы ушла горечь.
  3. Слегка отожмите кусочки баклажанов, отправьте на сковороду с разогретым растительным маслом и обжарьте на среднем огне 10-15 минут, периодически помешивая.
  4. Остудите овощи до комнатной температуры.
  5. Приготовьте маринад, добавив в воду уксус и соль до полного растворения.
  6. Горький перец нарежьте очень тонкими кольцами.
  7. Измельчите зелень петрушки и укропа.
  8. Чеснок порежьте тонкими дольками.
  9. Болгарский перец очистите от плодоножки и семян, нарежьте соломкой или полукольцами.
  10. Перемешайте все сырые ингредиенты и выложите в эмалированную кастрюлю слоями, чередуя овощи и обжаренные баклажаны.
  11. Залейте овощи подготовленным холодным маринадом, чтобы он их полностью покрыл. Положите сверху гнет и оставьте на 10 часов или на ночь.
  12. Слейте маринад в другую емкость, а овощи перемешайте, разложите по подготовленным стерилизованным банкам и залейте сверху маринадом.
  13. Поставьте банки стерилизоваться, а затем закатайте, переверните вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованных кабачков на зиму, по которому кабачки получаются ароматными и с хрустящей корочкой. Также попробуйте консервированные помидоры с виноградом на зиму.

Теги:
#Рецепт #Баклажаны #Заготовки на зиму