Баклажаны, как грибы: рецепт аппетитной домашней заготовки на зиму
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Как интересно и вкусно законсервироть баклажаны: сделайте из них грибы.
В сезон закаток и зимних заготовок каждая хозяйка хочет успеть сделать всевозможные интересные закуски, чтобы овощи не приедались и не надоедали своей однообразностью.
Что можно сделать из баклажанов, помимо рагу, икры и лечо? Попробуйте интересный рецепт, который вам предлагает "Телеграф", и замаскируйте синенькие под грибы. Такой зимний салат позволяет использовать даже поврежденные или переросшие плоды, а грибная закуска получается без горечи и с пикантным послевкусием.
Как сделать грибы из баклажанов
Ингредиенты:
- 2 кг баклажанов,
- 3 болгарских перца,
- 1 стручок горького перца,
- 2 головки чеснока,
- 1 стакан растительного масла,
- 1 пучок зелени: петрушка и укроп,
для маринада:
- 1 л воды,
- 4 ст. ложки 9%-го уксуса,
- 2 ст. ложки соли.
Приготовление:
- Баклажаны очистите от хвостиков и кожуры и порежьте кубиками примерно 1 см х 1 см.
- Залейте баклажаны подсоленной водой на 30 минут, чтобы ушла горечь.
- Слегка отожмите кусочки баклажанов, отправьте на сковороду с разогретым растительным маслом и обжарьте на среднем огне 10-15 минут, периодически помешивая.
- Остудите овощи до комнатной температуры.
- Приготовьте маринад, добавив в воду уксус и соль до полного растворения.
- Горький перец нарежьте очень тонкими кольцами.
- Измельчите зелень петрушки и укропа.
- Чеснок порежьте тонкими дольками.
- Болгарский перец очистите от плодоножки и семян, нарежьте соломкой или полукольцами.
- Перемешайте все сырые ингредиенты и выложите в эмалированную кастрюлю слоями, чередуя овощи и обжаренные баклажаны.
- Залейте овощи подготовленным холодным маринадом, чтобы он их полностью покрыл. Положите сверху гнет и оставьте на 10 часов или на ночь.
- Слейте маринад в другую емкость, а овощи перемешайте, разложите по подготовленным стерилизованным банкам и залейте сверху маринадом.
- Поставьте банки стерилизоваться, а затем закатайте, переверните вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.
Приятного аппетита!
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