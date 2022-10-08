Витаминное соте на зиму: заготовьте яркие осенние овощи
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Без такого удивительного и вкуснейшего салатика не обходится ни одно застолье.
В продолжение закаточной темы "Телеграф" предлагает вам очередной рецепт заготовок на зиму. Попробуйте простейший рецепт овощного соте, в котором соединились самые популярные осенние овощи: баклажаны, помидоры, болгарский перец, морковь и лук.
Рецепт заслуживает внимания, благодаря простоте приготовления, скорости поедания и замечательному вкусу этой заготовки. Количество специй и остроту овощей регулируйте по своему желанию.
Как приготовить овощное соте
Ингредиенты:
- баклажаны – 3 кг,
- помидоры – 2 кг,
- перец болгарский – 1 кг,
- морковь – 1 кг,
- лук – 0,5 кг,
- чеснок – 3 головки,
- 5 ст. ложек растительного масла,
- 9%-й уксус – 3 ст. ложки,
- паприка – по вкусу,
- черный молотый перец – по вкусу,
- сахар – по вкусу,
- соль – по вкусу.
Приготовление:
- Все овощи помойте, обсушите и очистите от хвостиков. Срезать кожицу не нужно.
- Баклажаны нарежьте крупными кубиками.
- Помидоры также порежьте кубиками.
- Болгарский перец порежьте такими же по размеру кубиками.
- Морковь порежьте кружочками.
- Лук порежьте полукольцами.
- Чеснок покрошите маленькими кусочками.
- Обжарьте баклажаны на большом огне в разогретом подсолнечном масле.
- Добавьте помидоры и болгарский перец.
- На отдельной сковороде обжарьте морковь и лук.
- Затем соедините с другими овощами, добавьте чеснок, специи, соль и сахар.
- Протушите овощи полчаса, в конце добавьте уксус.
- Горячие овощи разложите по подготовленным стерилизованным банкам и закатайте.
- Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.
Приятного аппетита!
Ранее "Телеграф" делился аппетитным рецептом домашней заготовки на зиму баклажан, которые по вкусу похожи на грибы. А еще сделайте зимнюю заготовку с изюминкой: консервированные помидоры с виноградом.