Витаминное соте на зиму: заготовьте яркие осенние овощи

Без такого удивительного и вкуснейшего салатика не обходится ни одно застолье.

В продолжение закаточной темы "Телеграф" предлагает вам очередной рецепт заготовок на зиму. Попробуйте простейший рецепт овощного соте, в котором соединились самые популярные осенние овощи: баклажаны, помидоры, болгарский перец, морковь и лук.

Рецепт заслуживает внимания, благодаря простоте приготовления, скорости поедания и замечательному вкусу этой заготовки. Количество специй и остроту овощей регулируйте по своему желанию.

Как приготовить овощное соте

Ингредиенты:

баклажаны – 3 кг,

помидоры – 2 кг,

перец болгарский – 1 кг,

морковь – 1 кг,

лук – 0,5 кг,

чеснок – 3 головки,

5 ст. ложек растительного масла,

9%-й уксус – 3 ст. ложки,

паприка – по вкусу,

черный молотый перец – по вкусу,

сахар – по вкусу,

соль – по вкусу.

Приготовление:

Все овощи помойте, обсушите и очистите от хвостиков. Срезать кожицу не нужно. Баклажаны нарежьте крупными кубиками. Помидоры также порежьте кубиками. Болгарский перец порежьте такими же по размеру кубиками. Морковь порежьте кружочками. Лук порежьте полукольцами. Чеснок покрошите маленькими кусочками. Обжарьте баклажаны на большом огне в разогретом подсолнечном масле. Добавьте помидоры и болгарский перец. На отдельной сковороде обжарьте морковь и лук. Затем соедините с другими овощами, добавьте чеснок, специи, соль и сахар. Протушите овощи полчаса, в конце добавьте уксус. Горячие овощи разложите по подготовленным стерилизованным банкам и закатайте. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" делился аппетитным рецептом домашней заготовки на зиму баклажан, которые по вкусу похожи на грибы. А еще сделайте зимнюю заготовку с изюминкой: консервированные помидоры с виноградом.