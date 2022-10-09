Рус

Зігріє у прохолодний осінній вечір: дуже простий рецепт домашнього глінтвейну (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
654
Домашній глінтвейн – ще та смакота Новина оновлена 09 жовтня 2022, 21:35
Домашній глінтвейн – ще та смакота

Глінтвейн, який ви приготували самі, набагато смачніший за напій з кафе

Осінь у багатьох асоціюється з ароматною випічкою, наприклад гарбузовим кексом, какао, корицею і, звичайно ж, глінтвейном. Цей напій – хіт холодного сезону. Приготувати його можна легко власними руками в домашніх умовах.

Рецептом ароматного та смачного глінтвейну поділилася фудблогерка Таті Чуднова в Instagram. Це класичний спосіб приготування напою, зрозумілий для кожного. Його слід вживати гарячим, оскільки після повторного нагрівання глінтвейн втрачає смак і аромат.

Складові:

  • вино червоне сухе – 750 мл
  • вода – 100 мл
  • апельсин – 1 шт.
  • цукор – 2 ст. ложки
  • кориця – 1 паличка
  • імбир сухий – 1 ч. л.
  • цедра апельсина (можна сушену) — 1 ч. л.
  • гвоздика – 5 бутончиків
  • перець запашний горошком – 7-9 шт.
  • кардамон — 3 зернятка
  • бадьян – 2 зірочки

Спосіб приготування:

  1. У сотейник чи невелику каструлю складаємо всі спеції, наливаємо 100 мл води та перемішуємо.
  2. Доводимо до кипіння, кип’ятимо хвилину, забираємо з плити і даємо постояти 10 хвилин.
  3. Отриманий відвар проціджуємо через сито чи марлю в окрему миску. Ополіскуємо каструлю водою і переливаємо в неї відвар.
  4. Нарізаємо на тонкі кільця один апельсин.
  5. У каструлю додаємо вино, цукор та нарізаний апельсин, перемішуємо. Нагріваємо глінтвейн, помішуючи, до температури 70-80 градусів. Кип’ятити вино не рекомендується, тому що легкі ароматні спирти при кип’ятінні випаровуються, а важкі залишаться, і може з’явитися смак спирту. Забираємо з плити.
  6. Залишаємо настоюватися під закритою кришкою 2-3 хвилини, потім подаємо у високих прозорих склянках або керамічних чашках, що утримують тепло.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом істинно осінніх булочок з яблуком та корицею.

Теги:
#Рецепт #Глінтвейн