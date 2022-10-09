Зігріє у прохолодний осінній вечір: дуже простий рецепт домашнього глінтвейну (відео)
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Глінтвейн, який ви приготували самі, набагато смачніший за напій з кафе
Осінь у багатьох асоціюється з ароматною випічкою, наприклад гарбузовим кексом, какао, корицею і, звичайно ж, глінтвейном. Цей напій – хіт холодного сезону. Приготувати його можна легко власними руками в домашніх умовах.
Рецептом ароматного та смачного глінтвейну поділилася фудблогерка Таті Чуднова в Instagram. Це класичний спосіб приготування напою, зрозумілий для кожного. Його слід вживати гарячим, оскільки після повторного нагрівання глінтвейн втрачає смак і аромат.
Складові:
- вино червоне сухе – 750 мл
- вода – 100 мл
- апельсин – 1 шт.
- цукор – 2 ст. ложки
- кориця – 1 паличка
- імбир сухий – 1 ч. л.
- цедра апельсина (можна сушену) — 1 ч. л.
- гвоздика – 5 бутончиків
- перець запашний горошком – 7-9 шт.
- кардамон — 3 зернятка
- бадьян – 2 зірочки
Спосіб приготування:
- У сотейник чи невелику каструлю складаємо всі спеції, наливаємо 100 мл води та перемішуємо.
- Доводимо до кипіння, кип’ятимо хвилину, забираємо з плити і даємо постояти 10 хвилин.
- Отриманий відвар проціджуємо через сито чи марлю в окрему миску. Ополіскуємо каструлю водою і переливаємо в неї відвар.
- Нарізаємо на тонкі кільця один апельсин.
- У каструлю додаємо вино, цукор та нарізаний апельсин, перемішуємо. Нагріваємо глінтвейн, помішуючи, до температури 70-80 градусів. Кип’ятити вино не рекомендується, тому що легкі ароматні спирти при кип’ятінні випаровуються, а важкі залишаться, і може з’явитися смак спирту. Забираємо з плити.
- Залишаємо настоюватися під закритою кришкою 2-3 хвилини, потім подаємо у високих прозорих склянках або керамічних чашках, що утримують тепло.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом істинно осінніх булочок з яблуком та корицею.