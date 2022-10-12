Чим замінити оселедець у "шубі": рецепт смачного салату по-новому

Цей продукт чудово здатен замінити набридлий оселедець

Необов’язково чекати на новорічні свята, щоб поїсти улюблений салат. Якщо вирішите приготувати оселедець під шубою, але при цьому якось урізноманітнити страву, то пропонуємо вам рецепт салату по-новому, тобто взагалі без оселедця. Замінити його можна індичкою.

Це м’ясо в міру м’яке та нежирне, і чудово поєднувати його можна з овочами. Рецептом "індички під шубою" поділилися на сайті vazhnoznat.

Як приготувати салат "Шуба" без оселедця

Інгредієнти:

200 г філе індички

2 яйця

150 г відвареної картоплі

2 буряки

2 моркви

20 г чорносливу

2–3 мариновані огірки

2-3 ст. л. майонезу

Приготування:

Відварюємо овочі: картопля, буряк та морква. Яйця варимо круто. Ці інгредієнти охолоджуємо та чистимо. Потім натираємо на тертці. Відварюємо філе індички. Його можна запекти або обсмажити. Потім нарізаємо невеликими шматочками. Подрібнюємо мариновані огірки та чорнослив. Формуємо шари салату: спочатку картопля, потім — морква. Потім викладаємо нарізане філе індички, огірки, яйця та буряк з чорносливом. Між шарами змащуємо майонезом. Наприкінці трохи солимо.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт бурякового салату "цацикі" — класику грецької кухні.