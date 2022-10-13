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Курячі крильця в кисло-солодкому соусі: відлітають прямо з тарілки

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публікації
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Автор
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Курячі крильця під соусом Новина оновлена 13 жовтня 2022, 10:47
Курячі крильця під соусом

Ця найпростіша закуска розходиться просто на ура, і всі просять добавку.

Кисло-солодкі курячі крильця, запечені в духовці, готуються зовсім нескладно і на смак виходять просто чудовими. Мінімум інгредієнтів та максимум задоволення.

"Телеграф" знайшов смачний рецепт, як приготувати крильця під кисло-солодким медовим соусом. За бажання оцет можете замінити на лимонний сік, а соус вибрати чилі, щоб крильця були гострішими.

Як приготувати курячі крильця

Інгредієнти:

  • курячі крила – 1 кг,
  • часник — 1 зубчик,
  • кунжут — 1 ч. ложка,
  • борошно — 2 ст. ложки,
  • томатний соус – 2 ст. ложки,
  • мед – 1 ст. ложка,
  • олія – 1 ст. ложка,
  • винний 6%-й оцет – 1 ч. ложка,
  • чорний перець – за смаком,
  • сіль — за смаком.

Приготування:

  1. Крильця помийте і просушіть паперовим рушником.
  2. Посоліть і поперчіть курку, залиште на 20 хвилин.
  3. Посипте крильця борошном і перемішайте, щоб на них залишилася частина борошна.
  4. Викладіть крильця на решітку і відправляйте у розігріту до 200°С духовку.
  5. Випікайте крильця до рум’яності, потім переверніть на інший бік. Загальний час приготування – 45-50 хвилин.
  6. Приготуйте соус: змішайте томатний соус із медом, олією, оцтом та подрібненим часником.
  7. Гарячі крильця змішайте з соусом, посипте кунжутом і подавайте.

Смачного!

Раніше "Телеграф" розповідав, як смачно приготувати оладки з курячої печінки. А ще зробіть обід по-італійськи і приготуйте вершкову пасту з курячим філе.

Теги:
#Рецепт #Курка #Курині крильця