Курячі крильця в кисло-солодкому соусі: відлітають прямо з тарілки

Ця найпростіша закуска розходиться просто на ура, і всі просять добавку.

Кисло-солодкі курячі крильця, запечені в духовці, готуються зовсім нескладно і на смак виходять просто чудовими. Мінімум інгредієнтів та максимум задоволення.

"Телеграф" знайшов смачний рецепт, як приготувати крильця під кисло-солодким медовим соусом. За бажання оцет можете замінити на лимонний сік, а соус вибрати чилі, щоб крильця були гострішими.

Як приготувати курячі крильця

Інгредієнти:

курячі крила – 1 кг,

часник — 1 зубчик,

кунжут — 1 ч. ложка,

борошно — 2 ст. ложки,

томатний соус – 2 ст. ложки,

мед – 1 ст. ложка,

олія – 1 ст. ложка,

винний 6%-й оцет – 1 ч. ложка,

чорний перець – за смаком,

сіль — за смаком.

Приготування:

Крильця помийте і просушіть паперовим рушником. Посоліть і поперчіть курку, залиште на 20 хвилин. Посипте крильця борошном і перемішайте, щоб на них залишилася частина борошна. Викладіть крильця на решітку і відправляйте у розігріту до 200°С духовку. Випікайте крильця до рум’яності, потім переверніть на інший бік. Загальний час приготування – 45-50 хвилин. Приготуйте соус: змішайте томатний соус із медом, олією, оцтом та подрібненим часником. Гарячі крильця змішайте з соусом, посипте кунжутом і подавайте.

Смачного!

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