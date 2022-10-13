Курячі крильця в кисло-солодкому соусі: відлітають прямо з тарілки
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Ця найпростіша закуска розходиться просто на ура, і всі просять добавку.
Кисло-солодкі курячі крильця, запечені в духовці, готуються зовсім нескладно і на смак виходять просто чудовими. Мінімум інгредієнтів та максимум задоволення.
"Телеграф" знайшов смачний рецепт, як приготувати крильця під кисло-солодким медовим соусом. За бажання оцет можете замінити на лимонний сік, а соус вибрати чилі, щоб крильця були гострішими.
Як приготувати курячі крильця
Інгредієнти:
- курячі крила – 1 кг,
- часник — 1 зубчик,
- кунжут — 1 ч. ложка,
- борошно — 2 ст. ложки,
- томатний соус – 2 ст. ложки,
- мед – 1 ст. ложка,
- олія – 1 ст. ложка,
- винний 6%-й оцет – 1 ч. ложка,
- чорний перець – за смаком,
- сіль — за смаком.
Приготування:
- Крильця помийте і просушіть паперовим рушником.
- Посоліть і поперчіть курку, залиште на 20 хвилин.
- Посипте крильця борошном і перемішайте, щоб на них залишилася частина борошна.
- Викладіть крильця на решітку і відправляйте у розігріту до 200°С духовку.
- Випікайте крильця до рум’яності, потім переверніть на інший бік. Загальний час приготування – 45-50 хвилин.
- Приготуйте соус: змішайте томатний соус із медом, олією, оцтом та подрібненим часником.
- Гарячі крильця змішайте з соусом, посипте кунжутом і подавайте.
Смачного!
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