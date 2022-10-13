Куриные крылышки в кисло-сладком соусе: улетают прямо с тарелки
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Эта простейшая закуска расходится просто на ура, и все просят добавку.
Кисло-сладкие куриные крылышки, запеченные в духовке, готовятся совершенно несложно и на вкус получаются просто восхитительными. Минимум ингредиентов и максимум удовольствия.
"Телеграф" нашел вкусный рецепт, как приготовить крылышки под кисло-сладким медовым соусом. При желании уксус можете заменить на лимонный сок, а соус выбрать чили, чтобы крылышки были поострее.
Как приготовить куриные крылышки
Ингредиенты:
- куриные крылья – 1 кг,
- чеснок – 1 зубчик,
- кунжут – 1 ч. ложка,
- мука – 2 ст. ложки,
- томатный соус – 2 ст. ложки,
- мед – 1 ст. ложка,
- растительное масло – 1 ст. ложка,
- винный 6%-й уксус – 1 ч. ложка,
- черный перец – по вкусу,
- соль – по вкусу.
Приготовление:
- Крылышки помойте и просушите бумажным полотенцем.
- Посолите и поперчите курицу, оставьте на 20 минут.
- Посыпьте крылышки мукой и перемешайте, чтобы на них осталась часть муки.
- Выложите крылышки на решетку и отправляйте в разогретую до 200°С духовку.
- Выпекайте крылышки до румяности, затем переверните на другую сторону. Общее время готовки – 45-50 минут.
- Приготовьте соус: смешайте томатный соус с медом, маслом, уксусом и измельченным чесноком.
- Горячие крылышки смешайте с соусом, посыпьте кунжутом и подавайте.
Приятного аппетита!
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