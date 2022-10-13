Укр

Куриные крылышки в кисло-сладком соусе: улетают прямо с тарелки

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публикации
Читати українською
Автор
1397
Куриные крылышки под соусом Новость обновлена 13 октября 2022, 10:47
Куриные крылышки под соусом

Эта простейшая закуска расходится просто на ура, и все просят добавку.

Кисло-сладкие куриные крылышки, запеченные в духовке, готовятся совершенно несложно и на вкус получаются просто восхитительными. Минимум ингредиентов и максимум удовольствия.

"Телеграф" нашел вкусный рецепт, как приготовить крылышки под кисло-сладким медовым соусом. При желании уксус можете заменить на лимонный сок, а соус выбрать чили, чтобы крылышки были поострее.

Как приготовить куриные крылышки

Ингредиенты:

  • куриные крылья – 1 кг,
  • чеснок – 1 зубчик,
  • кунжут – 1 ч. ложка,
  • мука – 2 ст. ложки,
  • томатный соус – 2 ст. ложки,
  • мед – 1 ст. ложка,
  • растительное масло – 1 ст. ложка,
  • винный 6%-й уксус – 1 ч. ложка,
  • черный перец – по вкусу,
  • соль – по вкусу.

Приготовление:

  1. Крылышки помойте и просушите бумажным полотенцем.
  2. Посолите и поперчите курицу, оставьте на 20 минут.
  3. Посыпьте крылышки мукой и перемешайте, чтобы на них осталась часть муки.
  4. Выложите крылышки на решетку и отправляйте в разогретую до 200°С духовку.
  5. Выпекайте крылышки до румяности, затем переверните на другую сторону. Общее время готовки – 45-50 минут.
  6. Приготовьте соус: смешайте томатный соус с медом, маслом, уксусом и измельченным чесноком.
  7. Горячие крылышки смешайте с соусом, посыпьте кунжутом и подавайте.

Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вкусно приготовить оладьи из куриной печени. А еще сделайте обед по-итальянски и приготовьте сливочную пасту с куриным филе.

Теги:
#Рецепт #Курица #Куриные крылышки