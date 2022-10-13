Куриные крылышки в кисло-сладком соусе: улетают прямо с тарелки

Эта простейшая закуска расходится просто на ура, и все просят добавку.

Кисло-сладкие куриные крылышки, запеченные в духовке, готовятся совершенно несложно и на вкус получаются просто восхитительными. Минимум ингредиентов и максимум удовольствия.

"Телеграф" нашел вкусный рецепт, как приготовить крылышки под кисло-сладким медовым соусом. При желании уксус можете заменить на лимонный сок, а соус выбрать чили, чтобы крылышки были поострее.

Как приготовить куриные крылышки

Ингредиенты:

куриные крылья – 1 кг,

чеснок – 1 зубчик,

кунжут – 1 ч. ложка,

мука – 2 ст. ложки,

томатный соус – 2 ст. ложки,

мед – 1 ст. ложка,

растительное масло – 1 ст. ложка,

винный 6%-й уксус – 1 ч. ложка,

черный перец – по вкусу,

соль – по вкусу.

Приготовление:

Крылышки помойте и просушите бумажным полотенцем. Посолите и поперчите курицу, оставьте на 20 минут. Посыпьте крылышки мукой и перемешайте, чтобы на них осталась часть муки. Выложите крылышки на решетку и отправляйте в разогретую до 200°С духовку. Выпекайте крылышки до румяности, затем переверните на другую сторону. Общее время готовки – 45-50 минут. Приготовьте соус: смешайте томатный соус с медом, маслом, уксусом и измельченным чесноком. Горячие крылышки смешайте с соусом, посыпьте кунжутом и подавайте.

Приятного аппетита!

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