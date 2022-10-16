Як просто та смачно заготовити петрушку на зиму: і не заморозка, і не сушка (відео)
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Петрушку не потрібно сушити, є найкращий спосіб зберегти трави свіжими до морозів
Готуючись до зими, варто подумати і про те, як зберегти зелень – кріп, петрушку, базилік, шпинат і не тільки. Ці рослини можна не лише заморожувати. Наприклад, з петрушки роблять дуже незвичайні закрутки а-ля соус чи заправка. Готується надзвичайно легко.
Рецептом заготівлі петрушки на зиму поділився кулінарний ютуб-блог "Смачна хата". І це і не заморожування, і не сушіння. До того ж, для закрутки вам знадобиться лише три інгредієнти. Смак та консистенція нестандартного соусу з петрушки вас приємно здивує. Така заправка відмінно доповнить перші та другі страви в холодну пору і надасть їм аромату свіжості й літа.
Складові:
- Петрушка – 120 г
- Сіль — 20 г (2 ч. л.)
- Олія — 5 ст. л. (+ 1 ч. л. у кожну банку)
Спосіб приготування:
- Петрушку помити та просушити. Нарізати (без стебел).
- Відправити у блендер. Посолити, влити олію. Збити до однорідної консистенції.
- Розкласти масу по банкам. У кожну влити по 1 чайній ложці олії.
- Закрити кришкою та зберігати в холодильнику.
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