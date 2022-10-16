Як просто та смачно заготовити петрушку на зиму: і не заморозка, і не сушка (відео)

Петрушку не потрібно сушити, є найкращий спосіб зберегти трави свіжими до морозів

Готуючись до зими, варто подумати і про те, як зберегти зелень – кріп, петрушку, базилік, шпинат і не тільки. Ці рослини можна не лише заморожувати. Наприклад, з петрушки роблять дуже незвичайні закрутки а-ля соус чи заправка. Готується надзвичайно легко.

Рецептом заготівлі петрушки на зиму поділився кулінарний ютуб-блог "Смачна хата". І це і не заморожування, і не сушіння. До того ж, для закрутки вам знадобиться лише три інгредієнти. Смак та консистенція нестандартного соусу з петрушки вас приємно здивує. Така заправка відмінно доповнить перші та другі страви в холодну пору і надасть їм аромату свіжості й літа.

Складові:

Петрушка – 120 г

Сіль — 20 г (2 ч. л.)

Олія — 5 ст. л. (+ 1 ч. л. у кожну банку)

Спосіб приготування:

Петрушку помити та просушити. Нарізати (без стебел). Відправити у блендер. Посолити, влити олію. Збити до однорідної консистенції. Розкласти масу по банкам. У кожну влити по 1 чайній ложці олії. Закрити кришкою та зберігати в холодильнику.

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