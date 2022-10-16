Как просто и вкусно заготовить петрушку на зиму: и не заморозка, и не сушка (видео)

Петрушку не нужно сушить, есть более подходящий способ сохранить травы свежими до морозов

Готовясь к зиме стоит подумать и о том, как сохранить зелень – укроп, петрушку, базилик, шпинат и не только. Эти растения можно не только замораживать. К примеру, из петрушки делают очень необычные закрутки а-ля соус или заправка. Готовится невероятно легко.

Рецептом заготовки петрушки на зиму поделился кулинарный Ютуб-блог "Смачна хата". И это и не заморозка, и не сушка. К тому же, для закрутки вам понадобится всего лишь три ингредиента. Вкус и консистенция нестандартного соуса из петрушки вас приятно удивит. Такая заправка отлично дополнит первые и вторые блюда в холодное время и придаст им аромат свежести и лета.

Ингредиенты:

Петрушка – 120 г

Соль – 20 г (2 ч. л.)

Масло растительное — 5 ст. л. (+ 1 ч. л. в каждую банку)

Способ приготовления:

Петрушку помыть и просушить. Нарезать (без стеблей). Отправить в блендер. Посолить, влить растительное масло. Взбить до однородной консистенции. Разложить массу по банкам. В каждую влить по 1 чайной ложке растительного масла. Закрыть крышкой и хранить в холодильнике.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вкусно закрыть лесные грибы на зиму. Пряная заправка придаст заготовке неповторимый аромат. А также мы делились рецептом сочного лечо на зиму.