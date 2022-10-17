Ніжні пряники на молоці: рецепт ароматної випічки, яка виходить з першого разу (відео)
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Будьте певні, що найніжніші молочні пряники сподобаються всій родині.
Необов’язково бігти в магазин за готовою випічкою, коли захотілося пряників, адже їх цілком легко і просто приготувати самостійно. Вам знадобиться лише півгодини часу та потрібні інгредієнти. Ми вже ділилися рецептом яблучних пряників, які не черствіють, а тепер хочемо розповісти, як приготувати молочну випічку в лимонній глазурі.
Пряники "Неженка" в глазурі: рецепт
Інгредієнти:
- борошно -1250 гр;
- цукор – 450-500 гр;
- сіль — щіпка;
- молоко — 500 мл;
- рослинна олія – 100 мл;
- яйце — 2 шт;
- жовтки – 2 шт;
- ванільний цукор – 30 гр;
- розпушувач — 60 гр;
Для глазурі:
- білок яйця – 2 шт.;
- цукрова пудра – 250 гр;
- сік лимона – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- З’єднайте 250 г борошна, цукор і дрібку солі і добре перемішайте. Додайте в масу кипляче молоко. Перемішайте тісто так, щоб не залишилося грудочок і остудіть його до кімнатної температури.
- Додайте до охолодженої маси 2 цілих яйця і 2 жовтки, ванільний цукор і олію і збийте все за допомогою міксера. З’єднайте борошно, що залишилося (1 кг) з розпушувачем і всипте його в рідке тісто. Замісіть пружне тісто, що не прилипає до рук.
- Розділіть тісто на 3 частини, з кожної скачайте кульку і присипте борошном. Після цього кожну частину розкотіть у пласт товщиною близько 1 см, і виріжте круглі заготовки для пряників.
- Застеліть лист пергаментним папером, викладіть пряники, і випікайте їх 20 хвилин при температурі 180 градусів.
- Для приготування глазурі збийте білки з цукровою пудрою і лимонним соком. Рясно змастіть кожен пряник і залиште на пергаментному папері до підсихання.
Раніше "Телеграф" ділився легким рецептом легендарного печива "Гусині лапки". А також ми писали, як у домашніх умовах приготувати популярне печиво з тріщинами. Все досить просто.