Ніжні пряники на молоці: рецепт ароматної випічки, яка виходить з першого разу (відео)

Будьте певні, що найніжніші молочні пряники сподобаються всій родині.

Необов’язково бігти в магазин за готовою випічкою, коли захотілося пряників, адже їх цілком легко і просто приготувати самостійно. Вам знадобиться лише півгодини часу та потрібні інгредієнти. Ми вже ділилися рецептом яблучних пряників, які не черствіють, а тепер хочемо розповісти, як приготувати молочну випічку в лимонній глазурі.

Пряники "Неженка" в глазурі: рецепт

Інгредієнти:

борошно -1250 гр;

цукор – 450-500 гр;

сіль — щіпка;

молоко — 500 мл;

рослинна олія – 100 мл;

яйце — 2 шт;

жовтки – 2 шт;

ванільний цукор – 30 гр;

розпушувач — 60 гр;

Для глазурі:

білок яйця – 2 шт.;

цукрова пудра – 250 гр;

сік лимона – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

З’єднайте 250 г борошна, цукор і дрібку солі і добре перемішайте. Додайте в масу кипляче молоко. Перемішайте тісто так, щоб не залишилося грудочок і остудіть його до кімнатної температури. Додайте до охолодженої маси 2 цілих яйця і 2 жовтки, ванільний цукор і олію і збийте все за допомогою міксера. З’єднайте борошно, що залишилося (1 кг) з розпушувачем і всипте його в рідке тісто. Замісіть пружне тісто, що не прилипає до рук. Розділіть тісто на 3 частини, з кожної скачайте кульку і присипте борошном. Після цього кожну частину розкотіть у пласт товщиною близько 1 см, і виріжте круглі заготовки для пряників. Застеліть лист пергаментним папером, викладіть пряники, і випікайте їх 20 хвилин при температурі 180 градусів. Для приготування глазурі збийте білки з цукровою пудрою і лимонним соком. Рясно змастіть кожен пряник і залиште на пергаментному папері до підсихання.

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