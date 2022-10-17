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Нежные пряники на молоке: рецепт ароматной выпечки, которая получается с первого раза (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Нежные и очень вкусные пряники, которые получаются у всех Новость обновлена 17 октября 2022, 10:53
Нежные и очень вкусные пряники, которые получаются у всех

Будьте уверены, нежнейшие молочные пряники понравятся всей семье.

Необязательно бежать в магазин за уже готовой выпечкой, когда захотелось пряников, ведь их вполне легко и просто приготовить самостоятельно. Вам понадобиться всего полчаса времени и нужные ингредиенты. Мы уже делились рецептом яблочных пряников, которые не черствеют, а теперь хотим рассказать как приготовить молочную выпечку в лимонной глазури.

Пряники "Неженка" в глазури: рецепт

Ингредиенты:

  • мука –1250 гр;
  • сахар – 450-500 гр;
  • соль – щепотка;
  • молоко — 500 мл;
  • растительное масло – 100 мл;
  • яйцо — 2 шт;
  • желтки – 2 шт;
  • ванильный сахар – 30 гр;
  • разрыхлитель — 60 гр;

Для глазури:

  • белок яйца – 2 шт;
  • сахарная пудра — 250 гр;
  • сок лимона – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Соедините 250 г муки, сахар и щепотку соли и хорошо перемешайте. Добавьте в массу кипящее молоко. Перемешайте тесто так, чтобы не осталось комочков, и остудите его до комнатной температуры.
  2. Добавьте к остывшей массе 2 целых яйца и 2 желтка, ванильный сахар и растительное масло и взбейте все с помощью миксера. Соедините оставшуюся муку (1 кг) с разрыхлителем и всыпьте его в жидкое тесто. Замесите упругое тесто, не прилипающее к рукам.
  3. Разделите тесто на 3 части, с каждой скатайте шарик и присыпьте его мукой. После каждую часть раскатайте в пласт толщиной около 1 см, и вырежьте круглые заготовки для пряников.
  4. Застелите противень пергаментной бумагой, выложите пряники, и выпекайте их 20 минут при температуре 180 градусов.
  5. Для приготовления глазури взбейте белки с сахарной пудрой и лимонным соком. Обильно смажьте каждый пряник и оставьте на пергаментной бумаге до подсыхания.

Ранее "Телеграф" делился легким рецептом легендарного печенья "Гусиные лапки". А также мы писали, как в домашних условиях приготовить популярное печенье с трещинками. Все достаточно просто.

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#Рецепт #Пряники