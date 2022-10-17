Нежные пряники на молоке: рецепт ароматной выпечки, которая получается с первого раза (видео)

Будьте уверены, нежнейшие молочные пряники понравятся всей семье.

Необязательно бежать в магазин за уже готовой выпечкой, когда захотелось пряников, ведь их вполне легко и просто приготовить самостоятельно. Вам понадобиться всего полчаса времени и нужные ингредиенты. Мы уже делились рецептом яблочных пряников, которые не черствеют, а теперь хотим рассказать как приготовить молочную выпечку в лимонной глазури.

Пряники "Неженка" в глазури: рецепт

Ингредиенты:

мука –1250 гр;

сахар – 450-500 гр;

соль – щепотка;

молоко — 500 мл;

растительное масло – 100 мл;

яйцо — 2 шт;

желтки – 2 шт;

ванильный сахар – 30 гр;

разрыхлитель — 60 гр;

Для глазури:

белок яйца – 2 шт;

сахарная пудра — 250 гр;

сок лимона – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Соедините 250 г муки, сахар и щепотку соли и хорошо перемешайте. Добавьте в массу кипящее молоко. Перемешайте тесто так, чтобы не осталось комочков, и остудите его до комнатной температуры. Добавьте к остывшей массе 2 целых яйца и 2 желтка, ванильный сахар и растительное масло и взбейте все с помощью миксера. Соедините оставшуюся муку (1 кг) с разрыхлителем и всыпьте его в жидкое тесто. Замесите упругое тесто, не прилипающее к рукам. Разделите тесто на 3 части, с каждой скатайте шарик и присыпьте его мукой. После каждую часть раскатайте в пласт толщиной около 1 см, и вырежьте круглые заготовки для пряников. Застелите противень пергаментной бумагой, выложите пряники, и выпекайте их 20 минут при температуре 180 градусов. Для приготовления глазури взбейте белки с сахарной пудрой и лимонным соком. Обильно смажьте каждый пряник и оставьте на пергаментной бумаге до подсыхания.

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