Нежные пряники на молоке: рецепт ароматной выпечки, которая получается с первого раза (видео)
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Будьте уверены, нежнейшие молочные пряники понравятся всей семье.
Необязательно бежать в магазин за уже готовой выпечкой, когда захотелось пряников, ведь их вполне легко и просто приготовить самостоятельно. Вам понадобиться всего полчаса времени и нужные ингредиенты. Мы уже делились рецептом яблочных пряников, которые не черствеют, а теперь хотим рассказать как приготовить молочную выпечку в лимонной глазури.
Пряники "Неженка" в глазури: рецепт
Ингредиенты:
- мука –1250 гр;
- сахар – 450-500 гр;
- соль – щепотка;
- молоко — 500 мл;
- растительное масло – 100 мл;
- яйцо — 2 шт;
- желтки – 2 шт;
- ванильный сахар – 30 гр;
- разрыхлитель — 60 гр;
Для глазури:
- белок яйца – 2 шт;
- сахарная пудра — 250 гр;
- сок лимона – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Соедините 250 г муки, сахар и щепотку соли и хорошо перемешайте. Добавьте в массу кипящее молоко. Перемешайте тесто так, чтобы не осталось комочков, и остудите его до комнатной температуры.
- Добавьте к остывшей массе 2 целых яйца и 2 желтка, ванильный сахар и растительное масло и взбейте все с помощью миксера. Соедините оставшуюся муку (1 кг) с разрыхлителем и всыпьте его в жидкое тесто. Замесите упругое тесто, не прилипающее к рукам.
- Разделите тесто на 3 части, с каждой скатайте шарик и присыпьте его мукой. После каждую часть раскатайте в пласт толщиной около 1 см, и вырежьте круглые заготовки для пряников.
- Застелите противень пергаментной бумагой, выложите пряники, и выпекайте их 20 минут при температуре 180 градусов.
- Для приготовления глазури взбейте белки с сахарной пудрой и лимонным соком. Обильно смажьте каждый пряник и оставьте на пергаментной бумаге до подсыхания.
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