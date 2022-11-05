Ідеально в осінній вечір з чаєм: рецепт ароматного сливового пирога від Лізи Глінської (відео)

Від цієї випічки будуть у захваті всі без винятку

Ділимося з читачами більш простим, доступним рецептом сливового пирога, щоб приготування було швидким, зручним, а сім’я куштувала із задоволенням!

Якщо ви захочете приготувати на десерт щось смачне, ця випічка саме те, що ви шукали. Рецептом пирога зі сливами поділилася на своєму YouTube-каналі переможниця проєкту "МастерШеф-2", український кондитер Єлизавета Глінська.

Як приготувати пиріг зі сливами

Інгредієнти:

180 г вершкового масла (1 пачка)

150 г яєць (3 шт.)

150 г цукру (1 склянка)

10 г розпушувача (1 ст. л. без гірки)

ванільний цукор (за бажанням)

150 г борошна (1 склянка)

10 слив

Додатково:

30 г цукру + 5 г вершкового масла

склянка, об’ємом 200 мл

Приготування:

Збиваємо розм’якшене вершкове масло до стану помадки. Додаємо яйця, цукор, ванільний цукор. Яйця мають бути кімнатної температури. Перемішуємо до однорідної суміші. Змішуємо борошно з розпушувачем, додаємо в основну масу. Перемішуємо. Миємо сливу, виймаємо кісточку, розрізаємо навпіл. Беремо форму. Змащуємо її вершковим маслом, на дно вистилаємо пергамент. Виливаємо половину тіста, розподіляємо його. Наступним шаром викладаємо зливу. Далі знову тісто та знову сливу. Зверху посипаємо цукром і відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку з конвекцією на 30-35 хвилин. Виймаємо пиріг із духовки. Знімаємо форму та пробуємо!

Раніше "Телеграф" публікував рецепт ніжного морквяного пирога. Це смачна осіння випічка зі спеціями, горіхами, родзинками та цедрою для аромату.