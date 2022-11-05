Ідеально в осінній вечір з чаєм: рецепт ароматного сливового пирога від Лізи Глінської (відео)
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Від цієї випічки будуть у захваті всі без винятку
Ділимося з читачами більш простим, доступним рецептом сливового пирога, щоб приготування було швидким, зручним, а сім’я куштувала із задоволенням!
Якщо ви захочете приготувати на десерт щось смачне, ця випічка саме те, що ви шукали. Рецептом пирога зі сливами поділилася на своєму YouTube-каналі переможниця проєкту "МастерШеф-2", український кондитер Єлизавета Глінська.
Як приготувати пиріг зі сливами
Інгредієнти:
- 180 г вершкового масла (1 пачка)
- 150 г яєць (3 шт.)
- 150 г цукру (1 склянка)
- 10 г розпушувача (1 ст. л. без гірки)
- ванільний цукор (за бажанням)
- 150 г борошна (1 склянка)
- 10 слив
Додатково:
- 30 г цукру + 5 г вершкового масла
- склянка, об’ємом 200 мл
Приготування:
- Збиваємо розм’якшене вершкове масло до стану помадки.
- Додаємо яйця, цукор, ванільний цукор. Яйця мають бути кімнатної температури. Перемішуємо до однорідної суміші.
- Змішуємо борошно з розпушувачем, додаємо в основну масу. Перемішуємо.
- Миємо сливу, виймаємо кісточку, розрізаємо навпіл.
- Беремо форму. Змащуємо її вершковим маслом, на дно вистилаємо пергамент.
- Виливаємо половину тіста, розподіляємо його. Наступним шаром викладаємо зливу. Далі знову тісто та знову сливу.
- Зверху посипаємо цукром і відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку з конвекцією на 30-35 хвилин.
- Виймаємо пиріг із духовки. Знімаємо форму та пробуємо!
Раніше "Телеграф" публікував рецепт ніжного морквяного пирога. Це смачна осіння випічка зі спеціями, горіхами, родзинками та цедрою для аромату.