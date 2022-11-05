Идеально в осенний вечер с чаем: рецепт ароматного сливового пирога от Лизы Глинской (видео)

От этой выпечки будут в восторге все без исключения

Делимся с читателями более простым, доступным рецептом сливового пирога, чтобы приготовление было быстрым, удобным, а семья пробовала с удовольствием!

Если вы захотите приготовить на десерт что-нибудь вкусное, то эта выпечка именно то, что вы искали. Рецептом пирога со сливами поделилась на своем YouTube-канале победительница проекта "МастерШеф-2", украинский кондитер Елизавета Глинская.

Как приготовить пирог со сливами

Ингредиенты:

180 г сливочного масла (1 пачка)

150 г яиц (3 шт.)

150 г сахара (1 стакан)

10 г разрыхлителя (1 ст. л. без горки)

ванильный сахар (по желанию)

150 г муки (1 стакан)

10 слив

Дополнительно:

30 г сахара + 5 г сливочного масла

стакан, объемом 200 мл

Приготовление:

Взбиваем размягченное сливочное масло до состояния помадки. Добавляем яйца, сахар, ванильный сахар. Яйца должны быть комнатной температуры. Перемешиваем до однородной смеси. Смешиваем муку с разрыхлителем, добавляем в основную массу. Перемешиваем. Моем сливу, вынимаем косточку, разрезаем пополам. Берем форму. Смазываем ее сливочным маслом, на дно выстилаем пергамент. Выливаем половину теста, распределяем его. Следующим слоем выкладываем сливу. Дальше снова тесто и снова сливу. Сверху посыпаем сахаром и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку с конвекцией на 30-35 минут. Вынимаем пирог из духовки. Снимаем форму и пробуем!

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