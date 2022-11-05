Идеально в осенний вечер с чаем: рецепт ароматного сливового пирога от Лизы Глинской (видео)
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От этой выпечки будут в восторге все без исключения
Делимся с читателями более простым, доступным рецептом сливового пирога, чтобы приготовление было быстрым, удобным, а семья пробовала с удовольствием!
Если вы захотите приготовить на десерт что-нибудь вкусное, то эта выпечка именно то, что вы искали. Рецептом пирога со сливами поделилась на своем YouTube-канале победительница проекта "МастерШеф-2", украинский кондитер Елизавета Глинская.
Как приготовить пирог со сливами
Ингредиенты:
- 180 г сливочного масла (1 пачка)
- 150 г яиц (3 шт.)
- 150 г сахара (1 стакан)
- 10 г разрыхлителя (1 ст. л. без горки)
- ванильный сахар (по желанию)
- 150 г муки (1 стакан)
- 10 слив
Дополнительно:
- 30 г сахара + 5 г сливочного масла
- стакан, объемом 200 мл
Приготовление:
- Взбиваем размягченное сливочное масло до состояния помадки.
- Добавляем яйца, сахар, ванильный сахар. Яйца должны быть комнатной температуры. Перемешиваем до однородной смеси.
- Смешиваем муку с разрыхлителем, добавляем в основную массу. Перемешиваем.
- Моем сливу, вынимаем косточку, разрезаем пополам.
- Берем форму. Смазываем ее сливочным маслом, на дно выстилаем пергамент.
- Выливаем половину теста, распределяем его. Следующим слоем выкладываем сливу. Дальше снова тесто и снова сливу.
- Сверху посыпаем сахаром и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку с конвекцией на 30-35 минут.
- Вынимаем пирог из духовки. Снимаем форму и пробуем!
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