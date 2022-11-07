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Готовий суп із банки – можна тут же їсти: смачний рецепт розсольника на зиму (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Заготівля до розсольника на зиму
Заготівля до розсольника на зиму. Фото скриншот Youtube

Ця супова заготовка робиться неймовірно просто

На період морозів варто запастися не тільки м’ясною тушонкою та рибними консервами, а й зробити супові заготовки. Відмінно підійде для цього розсольник, один із традиційних та улюблених багатьма супів.

Простий рецепт розсольника на зиму з перлівкою та свіжими огірками розповів одеський шефкухар Сергій Поканевич у Youtube. Це дуже зручно, тому що взимку вам потрібно буде відкрити банку і ви отримаєте майже готовий суп. Просто додайте м’ясний бульйон та відварену картоплю (за бажанням).

Інгредієнти :

  • Перловка — 350 г
  • Цибуля ріпчаста — 300 г
  • Морква — 300 г
  • Помідори свіжі — 700 г
  • Огірки свіжі — 400 г
  • Сіль за смаком
  • Jлія (для смаження)
  • Оцет яблучний 6% — 2 ст. л.
  • Вода

Спосіб приготування:

  1. Перлову кашу замочуємо мінімум на 50 хвилин у воді, попередньо добре промиваючи.
  2. Робимо засмажку з цибулі, моркви й томатів. Овочі нарізаємо великим кубиком. Додаємо трохи олії та обсмажуємо: спочатку цибулю 3-4 хвилини, потім додаємо моркву, через 10 хвилин всипаємо томати.
  3. Додаємо перловку, попередньо злив рідину. Добре перемішуємо. Вливаємо воду так, щоб повністю покрила всі продукти. Солимо і залишаємо томити на 40 хвилин.
  4. Нарізаємо огірки дрібним кубиком і додаємо до решти інгредієнтів через півгодини. Додаємо оцет, перемішуємо.
  5. Стерилізуємо банки та кришки.
  6. Наповнюємо тару. Кожну банку потрібно вибити, як показано у ролику – ця маніпуляція забере зайве повітря. Закриваємо кришками.
  7. Зберігати супову заготівлю можна 24 місяці у льоху за прохолодної температури

Раніше "Телеграф" ділився рецептом овочевого плову на зиму — це такий собі готовий обід або вечеря з банки. Робиться досить просто.

Теги:
#Рецепт #Суп #Заготівля #Розсольник