Готовий суп із банки – можна тут же їсти: смачний рецепт розсольника на зиму (відео)
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Ця супова заготовка робиться неймовірно просто
На період морозів варто запастися не тільки м’ясною тушонкою та рибними консервами, а й зробити супові заготовки. Відмінно підійде для цього розсольник, один із традиційних та улюблених багатьма супів.
Простий рецепт розсольника на зиму з перлівкою та свіжими огірками розповів одеський шефкухар Сергій Поканевич у Youtube. Це дуже зручно, тому що взимку вам потрібно буде відкрити банку і ви отримаєте майже готовий суп. Просто додайте м’ясний бульйон та відварену картоплю (за бажанням).
Інгредієнти :
- Перловка — 350 г
- Цибуля ріпчаста — 300 г
- Морква — 300 г
- Помідори свіжі — 700 г
- Огірки свіжі — 400 г
- Сіль за смаком
- Jлія (для смаження)
- Оцет яблучний 6% — 2 ст. л.
- Вода
Спосіб приготування:
- Перлову кашу замочуємо мінімум на 50 хвилин у воді, попередньо добре промиваючи.
- Робимо засмажку з цибулі, моркви й томатів. Овочі нарізаємо великим кубиком. Додаємо трохи олії та обсмажуємо: спочатку цибулю 3-4 хвилини, потім додаємо моркву, через 10 хвилин всипаємо томати.
- Додаємо перловку, попередньо злив рідину. Добре перемішуємо. Вливаємо воду так, щоб повністю покрила всі продукти. Солимо і залишаємо томити на 40 хвилин.
- Нарізаємо огірки дрібним кубиком і додаємо до решти інгредієнтів через півгодини. Додаємо оцет, перемішуємо.
- Стерилізуємо банки та кришки.
- Наповнюємо тару. Кожну банку потрібно вибити, як показано у ролику – ця маніпуляція забере зайве повітря. Закриваємо кришками.
- Зберігати супову заготівлю можна 24 місяці у льоху за прохолодної температури
Раніше "Телеграф" ділився рецептом овочевого плову на зиму — це такий собі готовий обід або вечеря з банки. Робиться досить просто.