Готовий суп із банки – можна тут же їсти: смачний рецепт розсольника на зиму (відео)

Ця супова заготовка робиться неймовірно просто

На період морозів варто запастися не тільки м’ясною тушонкою та рибними консервами, а й зробити супові заготовки. Відмінно підійде для цього розсольник, один із традиційних та улюблених багатьма супів.

Простий рецепт розсольника на зиму з перлівкою та свіжими огірками розповів одеський шефкухар Сергій Поканевич у Youtube. Це дуже зручно, тому що взимку вам потрібно буде відкрити банку і ви отримаєте майже готовий суп. Просто додайте м’ясний бульйон та відварену картоплю (за бажанням).

Інгредієнти :

Перловка — 350 г

Цибуля ріпчаста — 300 г

Морква — 300 г

Помідори свіжі — 700 г

Огірки свіжі — 400 г

Сіль за смаком

Jлія (для смаження)

Оцет яблучний 6% — 2 ст. л.

Вода

Спосіб приготування:

Перлову кашу замочуємо мінімум на 50 хвилин у воді, попередньо добре промиваючи. Робимо засмажку з цибулі, моркви й томатів. Овочі нарізаємо великим кубиком. Додаємо трохи олії та обсмажуємо: спочатку цибулю 3-4 хвилини, потім додаємо моркву, через 10 хвилин всипаємо томати. Додаємо перловку, попередньо злив рідину. Добре перемішуємо. Вливаємо воду так, щоб повністю покрила всі продукти. Солимо і залишаємо томити на 40 хвилин. Нарізаємо огірки дрібним кубиком і додаємо до решти інгредієнтів через півгодини. Додаємо оцет, перемішуємо. Стерилізуємо банки та кришки. Наповнюємо тару. Кожну банку потрібно вибити, як показано у ролику – ця маніпуляція забере зайве повітря. Закриваємо кришками. Зберігати супову заготівлю можна 24 місяці у льоху за прохолодної температури

Раніше "Телеграф" ділився рецептом овочевого плову на зиму — це такий собі готовий обід або вечеря з банки. Робиться досить просто.