Хліб за 10 хвилин без дріжджів: рецепт найсмачніших коржиків, з яким впорається навіть дитина (відео)
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Коржики можна їсти як гарячими, так і охолодженими.
Не завжди постійно купувати готовий хліб у магазині, якщо можна приготувати його самостійно. Не варто переживати, адже є безліч простих рецептів. Наприклад, можна приготувати паляницю, маючи під рукою лише три інгредієнти та мінімум дріжджів. А якщо немає дріжджів, то можна приготувати смачні хлібні коржики.
Зазначається, що ці апетитні та м’які коржики неймовірно смачні не тільки у щойно приготовленому вигляді, але й охолоджені. А оскільки в рецепті немає дріжджів, процес приготування досить швидкий і простий.
Хлібні коржики на сковороді: рецепт
Інгредієнти:
- 4 склянки борошна (480 гр.);
- 1 склянка натурального йогурту без добавок (220 г);
- 1 склянка води (200 мл);
- 1 упаковка розпушувача (10 гр.);
- 1 ч. л. солі (8 г).
Спосіб приготування:
- З’єднайте йогурт, воду, сіль та розпушувач. Всипте борошно.
- Замісіть м’яке тісто руками, і потім розділіть на 10 рівних частин, кожну з них розкотіть у тонкий корж.
- Смажте на сухій сковороді на невеликому вогні з обох боків до золотистого кольору.
Додатково можна змастити гарячі коржі оливковою олією або вершковим маслом змішаними із зеленню.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт святкового єврейського хліба. Випічка розкішна та неймовірно смачна, а зовнішній вигляд її ще більш захопливий, ніж сам смак.