Хліб за 10 хвилин без дріжджів: рецепт найсмачніших коржиків, з яким впорається навіть дитина (відео)

Коржики можна їсти як гарячими, так і охолодженими.

Не завжди постійно купувати готовий хліб у магазині, якщо можна приготувати його самостійно. Не варто переживати, адже є безліч простих рецептів. Наприклад, можна приготувати паляницю, маючи під рукою лише три інгредієнти та мінімум дріжджів. А якщо немає дріжджів, то можна приготувати смачні хлібні коржики.

Зазначається, що ці апетитні та м’які коржики неймовірно смачні не тільки у щойно приготовленому вигляді, але й охолоджені. А оскільки в рецепті немає дріжджів, процес приготування досить швидкий і простий.

Хлібні коржики на сковороді: рецепт

Інгредієнти:

4 склянки борошна (480 гр.);

1 склянка натурального йогурту без добавок (220 г);

1 склянка води (200 мл);

1 упаковка розпушувача (10 гр.);

1 ч. л. солі (8 г).

Спосіб приготування:

З’єднайте йогурт, воду, сіль та розпушувач. Всипте борошно. Замісіть м’яке тісто руками, і потім розділіть на 10 рівних частин, кожну з них розкотіть у тонкий корж. Смажте на сухій сковороді на невеликому вогні з обох боків до золотистого кольору.

Додатково можна змастити гарячі коржі оливковою олією або вершковим маслом змішаними із зеленню.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт святкового єврейського хліба. Випічка розкішна та неймовірно смачна, а зовнішній вигляд її ще більш захопливий, ніж сам смак.