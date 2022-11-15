Хлеб за 10 минут без дрожжей: рецепт вкуснейших лепешек, с которым справится даже ребенок (видео)
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Лепешки можно есть как горячими, так и охлажденными.
Не обязательно постоянно покупать готовый хлеб в магазине, если можно приготовить его самостоятельно. Не стоит переживать, ведь есть множество простых рецептов. К примеру, можно приготовить паляницу, имея под рукой только три ингредиента и минимум дрожжей. А если нет дрожжей — то можно приготовить вкусные хлебные лепешки.
Отмечается, что эти аппетитные и мягкие лепешки невероятно вкусные не только в только что приготовленном виде, но и охлажденные. А поскольку в рецепте нет дрожжей, процесс готовки достаточно быстрый и простой.
Хлебные лепешки на сковороде: рецепт
Ингредиенты:
- 4 стакана муки (480 гр.);
- 1 стакан натурального йогурта без добавок (220 гр.);
- 1 стакан воды (200 мл);
- 1 упаковка разрыхлителя (10 гр.);
- 1 ч.л. соли (8 гр).
Способ приготовления:
- Соедините йогурт, воду, соль и разрыхлитель. Всыпьте просеянную муку.
- Замесите мягкое тесто руками, и после разделите на 10 равных частей, каждую из них раскатайте в тонкий корж.
- Жарьте на сухой сковороде на небольшом огне с обеих сторон до золотистого цвета.
Дополнительно можно смазать горячие лепешки оливковым маслом или сливочным маслом смешанными с зеленью.
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