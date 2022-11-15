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Хлеб за 10 минут без дрожжей: рецепт вкуснейших лепешек, с которым справится даже ребенок (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Рецепт хлебных лепешек без дрожжей Новость обновлена 15 ноября 2022, 11:44
Рецепт хлебных лепешек без дрожжей. Фото Скриншот видео

Лепешки можно есть как горячими, так и охлажденными.

Не обязательно постоянно покупать готовый хлеб в магазине, если можно приготовить его самостоятельно. Не стоит переживать, ведь есть множество простых рецептов. К примеру, можно приготовить паляницу, имея под рукой только три ингредиента и минимум дрожжей. А если нет дрожжей — то можно приготовить вкусные хлебные лепешки.

Отмечается, что эти аппетитные и мягкие лепешки невероятно вкусные не только в только что приготовленном виде, но и охлажденные. А поскольку в рецепте нет дрожжей, процесс готовки достаточно быстрый и простой.

Хлебные лепешки на сковороде: рецепт

Ингредиенты:

  • 4 стакана муки (480 гр.);
  • 1 стакан натурального йогурта без добавок (220 гр.);
  • 1 стакан воды (200 мл);
  • 1 упаковка разрыхлителя (10 гр.);
  • 1 ч.л. соли (8 гр).

Способ приготовления:

  1. Соедините йогурт, воду, соль и разрыхлитель. Всыпьте просеянную муку.
  2. Замесите мягкое тесто руками, и после разделите на 10 равных частей, каждую из них раскатайте в тонкий корж.
  3. Жарьте на сухой сковороде на небольшом огне с обеих сторон до золотистого цвета.

Дополнительно можно смазать горячие лепешки оливковым маслом или сливочным маслом смешанными с зеленью.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт праздничного еврейского хлеба. Выпечка роскошная и невероятно вкусная, а внешний вид ее еще более увлекателен, чем сам вкус.

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